“الأمم المتحدة”: ليبيا قد تحتاج إلى 71 مليون دولار لتلبية احتياجات 250 ألف متضرر من العاصفة

وأوردت الشبكة الأمريكية اليوم عن تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن“الشركاء في المجال الإنساني يطلبون 71.4 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحاً لـ 250 ألف شخص مستهدفين من بين 884 ألف شخص يقدر أنهم في حاجة إلى المساعدة، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.

وصرّحت المتحدثة باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رولا أبو بكر، لشبكة“CNBC” قائلة إن“المنظمة لا تزال تجمع البيانات من البعثة على الأرض لتحديد التكلفة الكاملة للأضرار”.

يُشار إلى أن العاصفة تسببت في مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وما زال آلاف آخرون في عداد المفقودين.





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