“الأمم المتحدة”: ليبيا قد تحتاج إلى 71 مليون دولار لتلبية احتياجات 250 ألف متضرر من العاصفة

“الأمم المتحدة”: ليبيا قد تحتاج إلى 71 مليون دولار لتلبية احتياجات 250 ألف متضرر من العاصفة
التاريخ
9/19/2023 3:17:46 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قالت شبكة“سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، إن الخبراء يقدرون أن ليبيا سوف تحتاج إلى عشرات الملايين من الدولارات للتعامل مع احتياجات المتضريين من العاصفة“دانيال” التي ضربت البلاد قبل أيام.
وأوردت الشبكة الأمريكية اليوم عن تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن“الشركاء في المجال الإنساني يطلبون 71.4 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحاً لـ 250 ألف شخص مستهدفين من بين 884 ألف شخص يقدر أنهم في حاجة إلى المساعدة، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.
وصرّحت المتحدثة باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رولا أبو بكر، لشبكة“CNBC” قائلة إن“المنظمة لا تزال تجمع البيانات من البعثة على الأرض لتحديد التكلفة الكاملة للأضرار”.
يُشار إلى أن العاصفة تسببت في مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وما زال آلاف آخرون في عداد المفقودين.
أ ش أ
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