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“الأمم المتحدة”: ليبيا قد تحتاج إلى 71 مليون دولار لتلبية احتياجات 250 ألف متضرر من العاصفة

9/19/2023 3:17:46 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قالت شبكة“سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، إن الخبراء يقدرون أن ليبيا سوف تحتاج إلى عشرات الملايين من الدولارات للتعامل مع احتياجات المتضريين من العاصفة“دانيال” التي ضربت البلاد قبل أيام.

وأوردت الشبكة الأمريكية اليوم عن تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن“الشركاء في المجال الإنساني يطلبون 71.4 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحاً لـ 250 ألف شخص مستهدفين من بين 884 ألف شخص يقدر أنهم في حاجة إلى المساعدة، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.

وصرّحت المتحدثة باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رولا أبو بكر، لشبكة“CNBC” قائلة إن“المنظمة لا تزال تجمع البيانات من البعثة على الأرض لتحديد التكلفة الكاملة للأضرار”.

يُشار إلى أن العاصفة تسببت في مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وما زال آلاف آخرون في عداد المفقودين.


أ ش أ

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