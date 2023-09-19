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“بلومبرج”: الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا قد تتضمن القطاع النووي

9/19/2023 3:17:46 AM
(MENAFN- Al-BoNews) كشفت وكالة أنباء“بلومبرج” الأمريكية، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لبدء مناقشة الحزمة الثانية عشرة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، التي قد يتم إعلانها في وقت مبكر من أكتوبر المقبل.

وأشارت الوكالة، نقلاً عن مصادر دون الكشف عن هوياتهم، إلى أن العقوبات الجديدة قد يتم تطبيقها في النصف الأول من شهر أكتوبر، بعد الإعلان عنها خلال قمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، المقرر عقدها أيضًا في نفس الشهر، لكن لم يتم بعد تحديد موعدها النهائي.

وذكرت المصادر المُطلعة لوكالة“بلومبرج” أنه من المرجح أن تشمل العقوبات الجديدة نسخة الاتحاد الأوروبي من خطة مجموعة السبع لحظر تجارة الألماس الروسية، وكذلك مقترح آخر طال انتظاره يتيح استخدام الأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لمساعدة كييف.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظرا لسرية المفاوضات، أن مجموعة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا ودول البلطيق، ترغب في تشديد أكبر للقيود، حيث تدعو تلك الدول إلى فرض عقوبات إضافية على تجارة الغاز الطبيعي المسال وخدمات تكنولوجيا المعلومات الروسية.

وأشارت“بلومبرج” إلى أن هذه الدول حثت أيضًا الاتحاد الأوروبي على فرض قيود على القطاع النووي الروسي، لكن هذه المحاولات واجهت مقاومة عدة مرات من قبل، حيث عارضتها العديد من الدول الأعضاء داخل التكتل.


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