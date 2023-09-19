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الأسهم الأوروبية تنخفض في ختام التعاملات مع ترقب قرارات البنوك المركزية

9/19/2023 3:17:46 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد في بداية تداول الأسبوع اليوم الاثنين، حيث يتطلع المستثمرون إلى سلسلة من قرارات البنوك المركزية.

وانخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 1.18%، مع تراجع جميع القطاعات في المنطقة السلبية.

وقادت قطاعات الرعاية الصحية والسفر والبنوك الخسائر، حيث انخفض كلاهما بنحو 1.8%.


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