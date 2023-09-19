الأسهم الأوروبية تنخفض في ختام التعاملات مع ترقب قرارات البنوك المركزية

الأسهم الأوروبية تنخفض في ختام التعاملات مع ترقب قرارات البنوك المركزية
التاريخ
9/19/2023 3:17:46 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد في بداية تداول الأسبوع اليوم الاثنين، حيث يتطلع المستثمرون إلى سلسلة من قرارات البنوك المركزية.
وانخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 1.18%، مع تراجع جميع القطاعات في المنطقة السلبية.
وقادت قطاعات الرعاية الصحية والسفر والبنوك الخسائر، حيث انخفض كلاهما بنحو 1.8%.
أ ش أ
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