وزير الطاقة السعودي: تخفيضات أوبك+ كانت ضرورية لاستقرار سوق النفط

وأضاف الأمير عبد العزيز، خلال مؤتمر النفط العالمي في كالجاري، أن هناك حالة عدم يقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمواجهة التضخم.

وردا على سؤال عن الطلب الصيني، قال الأمير عبد العزيز إن الوضع“ليس سيئا حتى الآن”.

وأضاف“لم يُحسم الأمر بعد. هذه هي المسألة الأساسية، لم يُحسم الأمر بعد”.

ومددت السعودية وروسيا في الخامس من سبتمبر تخفيضات طوعية للإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل من النفط يوميا حتى نهاية العام.

ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين.

وارتفعت أسعار النفط في الأشهر المنصرمة وسط خفض في الإمدادات، مما أثار مخاوف الدول المستهلكة الكبرى مثل الولايات المتحدة من وقوع خسائر اقتصادية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى ما يقرب من 95 دولارا للبرميل يوم الاثنين مع توقع محللين أن يصل السعر إلى 100 دولار في وقت لاحق هذا العام.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن هذه التخفيضات ستفضي إلى عجز كبير في السوق خلال الربع الرابع.

لكن الأمير عبد العزيز أشار إلى أن توقعات العرض والطلب لا يمكن الاعتماد عليها دائما.

وقال“من الأفضل دائما اتباع الشعار الذي (أتبعه)، وهو 'أنا أصدق ما أراه بعيني'. عندما يكون الأمر واقعا وليس توقعات. نشكر الله على أن بوسعنا إنتاج المزيد”.

وتحدث الأمير عبد العزيز عن دور وكالة الطاقة الدولية، قائلا“لقد انتقلت من (دور) توقع السوق وتقييمها إلى ممارسة المساندة السياسية”.

وقال الأمير عبد العزيز إن السعودية تسعى أيضا لإنتاج مصادر نظيفة من الهيدروجين والكهرباء والتجارة فيها، مشيرا إلى أن المملكة بحاجة إلى شراكات مع دول ومشترين ومستثمرين آخرين.

المؤتمر هو تجمع يستمر خمسة أيام بحضور مسؤولين من الشركات والدول المنتجة للنفط في كالجاري بإقليم ألبرتا عاصمة النفط في كندا.





رويترز