تباين الأداء في بورصات الشرق الأوسط لمخاوف تتعلق بالنمو

ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا يوم الخميس أسعار الفائدة للمرة الخامسة عشرة إلى 5.5 بالمئة في حين من المتوقع أن يرفع البنك المركزي السويدي الفائدة 25 نقطة أساس إلى أربعة بالمئة.

كما أدت مشكلات قطاع العقارات والتوتر الجيوسياسي والإضرابات المستمرة في الصين إلى إثارة مخاوف متعلقة بالنمو عالميا.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة منهيا سلسلة مكاسب استمرت سبع جلسات بعد انخفاض 1.3 بالمئة لكل من سهمي‭‭‭ ‬‬‬الشركة العالمية القابضة ومجموعة ملتيبلاي التابعة لها.

ونزل المؤشر السعودي أيضا 0.6 بالمئة ليغلق قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وقادت أسهم قطاعي المال والرعاية الصحية خسائر المؤشر إذ انخفض سهم مصرف الراجحي 1.4 بالمئة وسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2.6 بالمئة.

لكن المؤشر القطري ارتفع 0.2 بالمئة مدفوعا بقفزة لسهم شركة الملاحة القطرية (ملاحة) بلغت 3.5 بالمئة وصعود لسهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 4.8 بالمئة.

وزادت أسعار النفط، وهو عنصر رئيسي في اقتصاد منطقة الخليج، 0.9 بالمئة إلى 94.78 دولار للبرميل وسط توقعات بتقلص الإمدادات لبقية العام.

وأعطت مكاسب الأسهم الصناعية دفعة لمؤشر دبي الذي أغلق مرتفعا 0.1 بالمئة. وصعد سهم العربية للطيران 3.3 بالمئة وسهم الخليج للملاحة القابضة 3.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوياته على الإطلاق بعد صعود سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) 6.1 بالمئة.





رويترز