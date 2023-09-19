15 جنيها زيادة فى سعر كيلو الطماطم خلال أسبوعين

ارتفعت أسعار الطماطم بنحو 15 جنيهًا للكيلو، لتتراوح بين 21 و 25 جنيهًا، مقابل 8 جنيهات للكيلو خلال أسبوعين، بسبب التغيرات المناخية التى أدت تراجع الانتاجية والفجوة بين موسم العروات.

قال تجار خضر وفاكهة فى جولة لـ”البورصة”، إن سعر قفص الطماطم جملة زنة 20 كيلو ارتفع من 140 جنيهًا إلى 380 جنيهًا خلال أسبوعين.

لفتوا إلى أن زيادة أسعارها يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الهدر والفاقد، كما يعود إلى انتهاء العروة الصيفية ما أدى إلى تراجع المعروض منها بالأسواق.

أشاروا إلى أن سعر كيلو الطماطم التجزئة يبدأ من 21 جنيها ويصل إلى 25 جنيهًا على حسب المنطقة الجغرافية التى يباع بها.

أوضحوا أن التحركات السعرية التى شهدتها أسعار الطماطم على مدار أسبوعين، أدت إلى تراجع الإقبال على شرائها.

كما أشاروا إلى أن ارتفاع التكلفة يعود إلى أن معظم المعروض من الطماطم بالأسواق ينتج من خلال الصوب الزراعية.

وتنتج مصر نحو 8 ملايين طن من محصول الطماطم، على مساحة 400 ألف فدان، وفقا لوزارة الزراعة، ما دعمها لتحتل المركز الخامس عالميا فى زراعة وانتاج الطماطم وفقا لمنظة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة (الفاو).

قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية لـ”البورصة”، إن التحركات السعرية التى تشهدها أسعار الطماطم تحدث كل عام بسبب الفجوة بين مواسم العروات الصيفية والنيلية والشتوية، ولكن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة خلال العام الجارى أدت إلى ضعف الانتاجية لبعض المحاصيل الزراعية.

توقع نجيب، أن تأخذ أسعار الطماطم منحنى الهبوط خلال منتصف أكتوبر المقبل مع بدء حصاد العروة النيلية فى بنى سويف والمنيا والفيوم وبعدها فى معظم المحافظات، ما يدعم زيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق.

تابع أن القفزات فى بعض أسعار الخضروات والفاكهة يعد فترة مؤقتة، حيث يبدأ موسم الإنتاج الشتوى للبطاطس فى نوفمبر المقبل، يليه موسم البصل فى ديسمبر، ما يدفع الأسعار إلى الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

وتزرع مصر محصول الطماطم من خلال 3 عروات سنويًا، وهى الصيفية والنيلية والشتوية، وتستحوذ الشتوية على نسبة 42% من المساحة المنزرعة، وتبدأ زراعتها فى سبتمبر وأكتوبر وتنتج عرواتها فى يناير وفبراير ومارس، بينما النيلية تستحوذ على 9% وتبدء انتاجها فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.