15 جنيها زيادة فى سعر كيلو الطماطم خلال أسبوعين

15 جنيها زيادة فى سعر كيلو الطماطم خلال أسبوعين
التاريخ
9/19/2023 3:17:45 AM
(MENAFN- Al-BoNews) نجيب: توقعات بانخفاض الأسعار منتصف أكتوبر المقبل
ارتفعت أسعار الطماطم بنحو 15 جنيهًا للكيلو، لتتراوح بين 21 و 25 جنيهًا، مقابل 8 جنيهات للكيلو خلال أسبوعين، بسبب التغيرات المناخية التى أدت تراجع الانتاجية والفجوة بين موسم العروات.
قال تجار خضر وفاكهة فى جولة لـ”البورصة”، إن سعر قفص الطماطم جملة زنة 20 كيلو ارتفع من 140 جنيهًا إلى 380 جنيهًا خلال أسبوعين.
لفتوا إلى أن زيادة أسعارها يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الهدر والفاقد، كما يعود إلى انتهاء العروة الصيفية ما أدى إلى تراجع المعروض منها بالأسواق.
أشاروا إلى أن سعر كيلو الطماطم التجزئة يبدأ من 21 جنيها ويصل إلى 25 جنيهًا على حسب المنطقة الجغرافية التى يباع بها.
أوضحوا أن التحركات السعرية التى شهدتها أسعار الطماطم على مدار أسبوعين، أدت إلى تراجع الإقبال على شرائها.
كما أشاروا إلى أن ارتفاع التكلفة يعود إلى أن معظم المعروض من الطماطم بالأسواق ينتج من خلال الصوب الزراعية.
وتنتج مصر نحو 8 ملايين طن من محصول الطماطم، على مساحة 400 ألف فدان، وفقا لوزارة الزراعة، ما دعمها لتحتل المركز الخامس عالميا فى زراعة وانتاج الطماطم وفقا لمنظة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة (الفاو).
قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية لـ”البورصة”، إن التحركات السعرية التى تشهدها أسعار الطماطم تحدث كل عام بسبب الفجوة بين مواسم العروات الصيفية والنيلية والشتوية، ولكن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة خلال العام الجارى أدت إلى ضعف الانتاجية لبعض المحاصيل الزراعية.
توقع نجيب، أن تأخذ أسعار الطماطم منحنى الهبوط خلال منتصف أكتوبر المقبل مع بدء حصاد العروة النيلية فى بنى سويف والمنيا والفيوم وبعدها فى معظم المحافظات، ما يدعم زيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق.
تابع أن القفزات فى بعض أسعار الخضروات والفاكهة يعد فترة مؤقتة، حيث يبدأ موسم الإنتاج الشتوى للبطاطس فى نوفمبر المقبل، يليه موسم البصل فى ديسمبر، ما يدفع الأسعار إلى الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وتزرع مصر محصول الطماطم من خلال 3 عروات سنويًا، وهى الصيفية والنيلية والشتوية، وتستحوذ الشتوية على نسبة 42% من المساحة المنزرعة، وتبدأ زراعتها فى سبتمبر وأكتوبر وتنتج عرواتها فى يناير وفبراير ومارس، بينما النيلية تستحوذ على 9% وتبدء انتاجها فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
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