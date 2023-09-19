تقرير دولي: أسعار الأرز ارتفعت في الأسواق العالمية لأعلى معدلاتها منذ 15 عاما

وقالت الصحيفة الهندية، إن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) قد رصدت تلك الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأرز في الأسواق الدولية ووصفتها بأنها الارتفاعات الأكبر منذ 15 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى قيام الهند في شهر يوليو الماضي بمنع تصدير الأرز غير البسماتى من انتاجها حفاظا على أسعاره محليا وهي النوعية التي تشكل 25 % من اجمالي صادرات الأرز الهندي إلى أسواق العالم الخارجي.

وأوضح تقرير“فاو” أن ما يقارب من 40 دولة حول العالم تعتمد اعتمادا أساسيا على الأرز الهندي بنسب تصل إلى 50 % من احتياجاتها الوطنية، منها دول افريقية واسيوية تستورد وحدها 80 % من الأرز الهندي.





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