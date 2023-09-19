تقرير دولي: أسعار الأرز ارتفعت في الأسواق العالمية لأعلى معدلاتها منذ 15 عاما

تقرير دولي: أسعار الأرز ارتفعت في الأسواق العالمية لأعلى معدلاتها منذ 15 عاما
التاريخ
9/19/2023 3:17:44 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قالت صحيفة“ذوي واير” الهندية المتخصصة في الشأن الاقتصادي والتجارة الدولية، إن أسعار الأرز في الأسواق الدولية قد شهدت ارتفاعا نسبته 8ر9 % خلال شهر اغسطس الماضي، وذلك على الرغم من التراجعات التي طرأت على أسعار عدد من السلع الغذائية في الأسواق الدولية.
وقالت الصحيفة الهندية، إن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) قد رصدت تلك الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأرز في الأسواق الدولية ووصفتها بأنها الارتفاعات الأكبر منذ 15 عاما.
وأشارت الصحيفة إلى قيام الهند في شهر يوليو الماضي بمنع تصدير الأرز غير البسماتى من انتاجها حفاظا على أسعاره محليا وهي النوعية التي تشكل 25 % من اجمالي صادرات الأرز الهندي إلى أسواق العالم الخارجي.
وأوضح تقرير“فاو” أن ما يقارب من 40 دولة حول العالم تعتمد اعتمادا أساسيا على الأرز الهندي بنسب تصل إلى 50 % من احتياجاتها الوطنية، منها دول افريقية واسيوية تستورد وحدها 80 % من الأرز الهندي.
أ ش أ
MENAFN19092023000202011048ID1107095753
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