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“السلع التموينية” تعلن عن ممارستين دولية ومحلية لشراء زيت الطعام

9/19/2023 3:17:44 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت هيئة السلع التموينية عن ممارسة رقم 7 لعام 2024/2023 للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و 10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأاب في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلبة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن والوصول في الفترة من 15 إلى 31 ديسمبر 2023 .
وذكرت أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الحالي لافتة إلى أن المورد يقدم أسعاره على أساس السداد At Sight .
من جانب آخر أعلنت الهيئة عن ممارسة رقم 7 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد) لافتة إلى أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 30 ديسمبر 2023.
وأضافت أت جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري لافتة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.


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