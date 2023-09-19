“السلع التموينية” تعلن عن ممارستين دولية ومحلية لشراء زيت الطعام
التاريخ
9/19/2023 3:17:44 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت هيئة السلع التموينية عن ممارسة رقم 7 لعام 2024/2023 للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و 10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأاب في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلبة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن والوصول في الفترة من 15 إلى 31 ديسمبر 2023 .
وذكرت أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الحالي لافتة إلى أن المورد يقدم أسعاره على أساس السداد At Sight .
من جانب آخر أعلنت الهيئة عن ممارسة رقم 7 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد) لافتة إلى أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 30 ديسمبر 2023.
وأضافت أت جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري لافتة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.
أ ش أ
MENAFN19092023000202011048ID1107095751
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.