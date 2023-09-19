“قناة السويس” يخفض حصته فى“الشروق للأسواق والمحلات التجارية” لـ39.18% - جريدة البورصة

“قناة السويس” يخفض حصته فى“الشروق للأسواق والمحلات التجارية” لـ39.18% - جريدة البورصة
التاريخ
9/19/2023 3:17:43 AM
(MENAFN- Al-BoNews) > ارتفاع القيمة الدفترية لشركة“ضمان مخاطر الائتمان المصرفى” إلى 190.10 مليون جنيه
تراجعت نسبة مساهمة بنك قناة السويس فى شركة“الشروق للأسواق والمحلات التجارية” إلى 39.18% بنهاية الربع الثانى من العام الحالى، مقارنة بنحو 66.78% بنهاية الربع الأول من العام نفسه.
وبحسب القوائم المالية للبنك بنهاية يونيو 2023، تراجعت القيمة الدفترية للشركة إلى 24.86 مليون جنيه، مقابل 34.13 مليون بنهاية مارس 2023، وبلغ حجم الاستبعادات 17.5 مليون جنيه.
وارتفعت القيمة الدفترية لشركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى إلى 190.10 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 169.8 مليون جنيه بنهاية مارس، واستقرت نسبة مساهمة البنك بنها عند 9.09%.
وبلغت نسبة مساهمة البنك فى شركة المعادى للاستثمارات السياحية والترفيهية نحو 29.69%، وارتفعت القيمة الدفترية بنهاية يونيو إلى 10.64 مليون جنيه، مقابل 10.60 مليون جنيه بنهاية مارس.
وفى“الشرقيون للمشروعات الصناعية”، استقرت نسبة مساهمة البنك عند 11.83% بنهاية الربع الثانى من العام الحالى، وتراجعت حجم القيمة الدفترية لتسجل 1.99 مليون جنيه، مقابل 4.88 مليون جنيه بنهاية مارس 2023.
ومُحصلة لذلك انخفضت محفظة استثمارات البنك فى الشركات الشقيقة بعد خصم مخصص الاضمحلال البالغ 17.29 مليون جنيه، لتصل إلى 210.3 مليون جنيه بنهاية الربع الثانى من 2023، مقابل 211.2 مليون جنيه بنهاية الربع الأول.
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