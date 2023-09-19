“قناة السويس” يخفض حصته فى“الشروق للأسواق والمحلات التجارية” لـ39.18% - جريدة البورصة

تراجعت نسبة مساهمة بنك قناة السويس فى شركة“الشروق للأسواق والمحلات التجارية” إلى 39.18% بنهاية الربع الثانى من العام الحالى، مقارنة بنحو 66.78% بنهاية الربع الأول من العام نفسه.

وبحسب القوائم المالية للبنك بنهاية يونيو 2023، تراجعت القيمة الدفترية للشركة إلى 24.86 مليون جنيه، مقابل 34.13 مليون بنهاية مارس 2023، وبلغ حجم الاستبعادات 17.5 مليون جنيه.

وارتفعت القيمة الدفترية لشركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى إلى 190.10 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 169.8 مليون جنيه بنهاية مارس، واستقرت نسبة مساهمة البنك بنها عند 9.09%.

وبلغت نسبة مساهمة البنك فى شركة المعادى للاستثمارات السياحية والترفيهية نحو 29.69%، وارتفعت القيمة الدفترية بنهاية يونيو إلى 10.64 مليون جنيه، مقابل 10.60 مليون جنيه بنهاية مارس.

وفى“الشرقيون للمشروعات الصناعية”، استقرت نسبة مساهمة البنك عند 11.83% بنهاية الربع الثانى من العام الحالى، وتراجعت حجم القيمة الدفترية لتسجل 1.99 مليون جنيه، مقابل 4.88 مليون جنيه بنهاية مارس 2023.

ومُحصلة لذلك انخفضت محفظة استثمارات البنك فى الشركات الشقيقة بعد خصم مخصص الاضمحلال البالغ 17.29 مليون جنيه، لتصل إلى 210.3 مليون جنيه بنهاية الربع الثانى من 2023، مقابل 211.2 مليون جنيه بنهاية الربع الأول.