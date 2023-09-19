تراجع عجز مراكز العملات الأجنبية إلى 1.3% من القاعدة الرأسمالية للبنوك - جريدة البورصة

تراجع عجز مراكز العملات الأجنبية إلى 1.3% من القاعدة الرأسمالية للبنوك - جريدة البورصة
التاريخ
9/19/2023 3:17:43 AM
(MENAFN- Al-BoNews) >
تراجع صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى القاعدة الرأسمالية للبنوك، إلى عجز قدره 1.3% مقابل عجز 2.8% فى مارس الماضى، بحسب بيانات البنك المركزى.
وارتفع مؤشر كفاية رأس المال للقطاع المصرفى خلال الربع الثانى من العام إلى 17.5%؛ مقابل 17% خلال بنهاية مارس الماضى، لكن مازالت أقل من 19% بنهاية 2022.
وكشفت بيانات البنك المركزى ، أن معدل كفاية رأس المال الأساسى وهو جزء الشريحة الأولى من رأس المال الذى يستبعد الودائع المساندة انخفض إلى 10.6% مقابل 10.8%.
وارتفعت جودة الأصول بانخفاض نسبة القروض إلى إجمالى القروض لنحو 3.3% مقابل 3.5%، فيما انخفضت تغطية المخصصات للقروض المتعثرة إلى 91.6% مقابل 93.3%.
واستقر العائد على الأصول عند 1.2%، والعائد على متوسط حقوق الملكية عند 17.7%، وصافى هامش العائد عند 3.8%.
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