تراجع عجز مراكز العملات الأجنبية إلى 1.3% من القاعدة الرأسمالية للبنوك - جريدة البورصة

وارتفع مؤشر كفاية رأس المال للقطاع المصرفى خلال الربع الثانى من العام إلى 17.5%؛ مقابل 17% خلال بنهاية مارس الماضى، لكن مازالت أقل من 19% بنهاية 2022.

وكشفت بيانات البنك المركزى ، أن معدل كفاية رأس المال الأساسى وهو جزء الشريحة الأولى من رأس المال الذى يستبعد الودائع المساندة انخفض إلى 10.6% مقابل 10.8%.

وارتفعت جودة الأصول بانخفاض نسبة القروض إلى إجمالى القروض لنحو 3.3% مقابل 3.5%، فيما انخفضت تغطية المخصصات للقروض المتعثرة إلى 91.6% مقابل 93.3%.

واستقر العائد على الأصول عند 1.2%، والعائد على متوسط حقوق الملكية عند 17.7%، وصافى هامش العائد عند 3.8%.