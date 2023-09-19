126.9 مليار جنيه إجمالى أرباح البنوك فى مصر النصف الأول من 2023 - جريدة البورصة

126.9 مليار جنيه إجمالى أرباح البنوك فى مصر النصف الأول من 2023 - جريدة البورصة
التاريخ
9/19/2023 3:17:43 AM
(MENAFN- Al-BoNews) >
حققت البنوك فى مصر أرباحا قياسية خلال النصف الأول من العام الحالى بلغت نحو 126.9 مليار جنيه، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى.
وجاءت أرباح البنوك بدعم من تحقيق البنوك صافى دخل من الفوائد بقيمة 254 مليار جنيه، وصافى الدخل من البنود الأخرى بلغ 44.7 مليار جنيه، والمصروفات سجلت 172.4 مليار جنيه.
واستقر العائد على الأصول عند 1.2%، والعائد على متوسط حقوق الملكية عند 17.7%، وصافى هامش العائد عند 3.8%، فيما استقر لدى أكبر 5 بنوك عند 1.1% و18.7%، و3.4% على الترتيب.
واستحوذ أكبر 5 بنوك على 59.6% من إجمالى أرباح البنوك خلال النصف الأول من العام الجارى، بصافى ربح 75.6 مليار جنيه، بدعم من تحقيق صافى دخل من العائد 162.8 مليار جنيه، وصافى دخل من البنود الأخرى بقيمة 22.2 مليار جنيه، بينما بلغ صافى المصروفات نحو 109.4 مليار جنيه.
وساهمت أكبر 10 بنوك بنحو 75% من صافى أرباح القطاع المصرفى، إذ حققت صافى ربح نحو 95.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى.
وحقق الـ 10 بنوك الكبار صافى إيرادات بقيمة 224.2 مليار جنيه، بينما بلغت مصروفاتهم نحو 129.03 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من 2023.
وبلغ المركز المالى للبنوك بنهاية يونيو 13 تريليونا و790 مليار جنيه، بينها 9 تريليونات و600 مليار جنيه، أصول أكبر 5 بنوك.
وبلغت حصة أكبر 5 بنوك نحو 73.6% من إجمالى أرصدة الإقراض والخصم، إذ سجلت نحو 3.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ 4.79 تريليون جنيه أرصدة إقراض لإجمالى البنوك بالسوق المحلى، ومثلت أرصدة قروض العملاء نحو 36.6% من إجمالى أصولها
وبلغت قيمة“الأوراق المالية والاستثمارات فى أذون الخزانة” لأكبر 5 بنوك نحو 3.58 تريليون جنيه، إذ ساهمت بنحو 37.15% من إجمالى أصولها بنهاية يونيو، واقتصنت بذلك 73.7% من إجمالى استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وأذون الخزانة.
وتجاوزت ودائع البنوك 9 تريليونات و450 مليار جنيه بنهاية يونيو بينها 6 تريليونات و470 مليار جنيه لدى أكبر 5 بنوك.
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