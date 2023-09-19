126.9 مليار جنيه إجمالى أرباح البنوك فى مصر النصف الأول من 2023 - جريدة البورصة

وجاءت أرباح البنوك بدعم من تحقيق البنوك صافى دخل من الفوائد بقيمة 254 مليار جنيه، وصافى الدخل من البنود الأخرى بلغ 44.7 مليار جنيه، والمصروفات سجلت 172.4 مليار جنيه.

واستقر العائد على الأصول عند 1.2%، والعائد على متوسط حقوق الملكية عند 17.7%، وصافى هامش العائد عند 3.8%، فيما استقر لدى أكبر 5 بنوك عند 1.1% و18.7%، و3.4% على الترتيب.

واستحوذ أكبر 5 بنوك على 59.6% من إجمالى أرباح البنوك خلال النصف الأول من العام الجارى، بصافى ربح 75.6 مليار جنيه، بدعم من تحقيق صافى دخل من العائد 162.8 مليار جنيه، وصافى دخل من البنود الأخرى بقيمة 22.2 مليار جنيه، بينما بلغ صافى المصروفات نحو 109.4 مليار جنيه.

وساهمت أكبر 10 بنوك بنحو 75% من صافى أرباح القطاع المصرفى، إذ حققت صافى ربح نحو 95.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى.

وحقق الـ 10 بنوك الكبار صافى إيرادات بقيمة 224.2 مليار جنيه، بينما بلغت مصروفاتهم نحو 129.03 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من 2023.

وبلغ المركز المالى للبنوك بنهاية يونيو 13 تريليونا و790 مليار جنيه، بينها 9 تريليونات و600 مليار جنيه، أصول أكبر 5 بنوك.

وبلغت حصة أكبر 5 بنوك نحو 73.6% من إجمالى أرصدة الإقراض والخصم، إذ سجلت نحو 3.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ 4.79 تريليون جنيه أرصدة إقراض لإجمالى البنوك بالسوق المحلى، ومثلت أرصدة قروض العملاء نحو 36.6% من إجمالى أصولها

وبلغت قيمة“الأوراق المالية والاستثمارات فى أذون الخزانة” لأكبر 5 بنوك نحو 3.58 تريليون جنيه، إذ ساهمت بنحو 37.15% من إجمالى أصولها بنهاية يونيو، واقتصنت بذلك 73.7% من إجمالى استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وأذون الخزانة.

وتجاوزت ودائع البنوك 9 تريليونات و450 مليار جنيه بنهاية يونيو بينها 6 تريليونات و470 مليار جنيه لدى أكبر 5 بنوك.