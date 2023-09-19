صندوق التنمية المحلية يوافق على تمويل 409 مشروعات بـ8.2 مليون جنيه
التاريخ
9/19/2023 3:17:43 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
وافق صندوق التنمية المحلية، في أولى اجتماعاته بالعام المالي 2023-2024، على تمويل 409 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في 12 محافظة، بـ8.2 مليون جنيه، منها 6.8 مليون جنيه للمستفيدين كقروض، و1.4 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات.
وأكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على متابعته المستمرة لجهود صندوق التنمية المحلية بعد بدء تنفيذ خطته للعام المالى الجديد 2023-2024.
وأوضح أن محافظة أسوان احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 76 مشروعاً باسثمارات 1.2 مليون جنيه، يليها محافظة المنوفية بعدد 67 مشروعاً بقروض 1.4 مليون جنيه.
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