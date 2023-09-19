صندوق التنمية المحلية يوافق على تمويل 409 مشروعات بـ8.2 مليون جنيه

وأكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على متابعته المستمرة لجهود صندوق التنمية المحلية بعد بدء تنفيذ خطته للعام المالى الجديد 2023-2024.

وأوضح أن محافظة أسوان احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 76 مشروعاً باسثمارات 1.2 مليون جنيه، يليها محافظة المنوفية بعدد 67 مشروعاً بقروض 1.4 مليون جنيه.