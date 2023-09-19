صادرات مصر من الأدوية العشبية تنمو بنسبة 51.6% خلال 2022

صادرات مصر من الأدوية العشبية تنمو بنسبة 51.6% خلال 2022
التاريخ
9/19/2023 3:17:43 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن قيمة الصادرات المصرية من الأدوية العشبية بلغت عام 2022 نحو 168.7 مليون دولار، مقارنة بنحو 111.3 مليون دولار عام 2018 بمعدل نمو بلغ نحو 51.6%.
وأوضح أنقيمة الواردات المصرية من الأدوية العشبية بلغت نحو 8.4 مليون دولار عام 2022، مقارنة بنحو 11.6 مليون دولار عام 2018، وذلك بانخفاض قدره 27.6%.
جاء ذلك فى التقرير الذى اصدره مركز المعلومات تحت عنوان” الطب البديل.. الوضع العالمي والمحلي”، سلط من خلاله الضوء على مفهوم الطب البديل.
ونوه بأن مصر تحتل المرتبة الرابعة في تصدير الأدوية العشبية، لذا هناك حاجة إلى التفكير في الممارسات الزراعية الجيدة؛ والمزيد من التجارب السريرية حول تأثير الأدوية العُشبية.
وحول أكثر الدول المتلقية للصادرات المصرية من الأدوية العشبية، فيأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 28.8%، تليها ألمانيا بنسبة 18.8%، ثم روسيا بنسبة 5.9% ثم البرازيل بنسبة 3.7% ثم بولندا بنسبة 3.5% وذلك في عام 2022.
وفي المقابل كانت سوريا من أكبر الدول التي تستورد منها مصر الأدوية العشبية بنسبة 15.1%، تليها تونس بنسبة 14.2%، ثم باكستان بنسبة 12.3%، وذلك عام 2022.
وأشار التقرير، إلى أن حجم سوق الطب البديل عالميًّا قد بلغ نحو 100.04 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 315.5 مليار دولار عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20.8%خلال الفترة 2022- 2027.
أ ش ا
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