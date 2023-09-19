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صادرات مصر من الأدوية العشبية تنمو بنسبة 51.6% خلال 2022

9/19/2023 3:17:43 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن قيمة الصادرات المصرية من الأدوية العشبية بلغت عام 2022 نحو 168.7 مليون دولار، مقارنة بنحو 111.3 مليون دولار عام 2018 بمعدل نمو بلغ نحو 51.6%.

وأوضح أنقيمة الواردات المصرية من الأدوية العشبية بلغت نحو 8.4 مليون دولار عام 2022، مقارنة بنحو 11.6 مليون دولار عام 2018، وذلك بانخفاض قدره 27.6%.

جاء ذلك فى التقرير الذى اصدره مركز المعلومات تحت عنوان” الطب البديل.. الوضع العالمي والمحلي”، سلط من خلاله الضوء على مفهوم الطب البديل.

ونوه بأن مصر تحتل المرتبة الرابعة في تصدير الأدوية العشبية، لذا هناك حاجة إلى التفكير في الممارسات الزراعية الجيدة؛ والمزيد من التجارب السريرية حول تأثير الأدوية العُشبية.

وحول أكثر الدول المتلقية للصادرات المصرية من الأدوية العشبية، فيأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 28.8%، تليها ألمانيا بنسبة 18.8%، ثم روسيا بنسبة 5.9% ثم البرازيل بنسبة 3.7% ثم بولندا بنسبة 3.5% وذلك في عام 2022.

وفي المقابل كانت سوريا من أكبر الدول التي تستورد منها مصر الأدوية العشبية بنسبة 15.1%، تليها تونس بنسبة 14.2%، ثم باكستان بنسبة 12.3%، وذلك عام 2022.

وأشار التقرير، إلى أن حجم سوق الطب البديل عالميًّا قد بلغ نحو 100.04 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 315.5 مليار دولار عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20.8%خلال الفترة 2022- 2027.

أ ش ا

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