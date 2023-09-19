300.8 % ارتفاعا في الاستثمارات الإماراتية بمصر خلال عام 2021 / 2022

وبحسب البيانات ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022 جاء اللؤلؤ والاحجار الكريمة والحلي بالمرتبة الاولى بقيمة 840.5 مليون دولار ثم آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار. ثم ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار ثم فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار. ثم خضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار.

اما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022 فهي الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار ولؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 254.8 مليون دولار ونحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار وأسماك بقيمة 155.7 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.





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