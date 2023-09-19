300.8 % ارتفاعا في الاستثمارات الإماراتية بمصر خلال عام 2021 / 2022

300.8 % ارتفاعا في الاستثمارات الإماراتية بمصر خلال عام 2021 / 2022
التاريخ
9/19/2023 3:17:42 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.
وبحسب البيانات ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.
وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022 جاء اللؤلؤ والاحجار الكريمة والحلي بالمرتبة الاولى بقيمة 840.5 مليون دولار ثم آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار. ثم ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار ثم فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار. ثم خضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار.
اما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022 فهي الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار ولؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 254.8 مليون دولار ونحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار وأسماك بقيمة 155.7 مليون دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.
أ ش أ
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