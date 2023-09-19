((تريدكو)) للصناعات الهندسية تضيف خطى إنتاج لتصنيع البوتاجازات والغسالات

((تريدكو)) للصناعات الهندسية تضيف خطى إنتاج لتصنيع البوتاجازات والغسالات
التاريخ
9/19/2023 3:17:42 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تعتزم شركة تريدكو للصناعات الهندسية والمغذية لصناعة السيارات، إضافة خطى إنتاج للبوتاجازات وغسالات النصف أتوماتيك بنهاية العام الجارى.
قال شريف الصياد، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تعاقدت على شراء خطوط الإنتاج، ووفق دراسة الجدوى ستوجه الشركة النسبة الأكبر من الطاقة الإنتاجية للأسواق الخليجية والعربية.
أضاف الصياد لـ”البورصة” أن الشركة تسعى إلى الحصول على الشهادات المطابقة للمعايير التى يطلبها السوق الخليجى وبالتحديد السوق السعودى لتفضيله المنتجات التى تصنعها الشركة وبعد حصولها ستتضاعف الصادرات إلى هذا السوق.
وتنتج شركة تريدكو 25 منتجًا أبرزها الثلاجات والغسالات العادية وأفران الغاز وسخانات المياه.
أضاف لـ((البورصة)) أن حجم إنتاج الشركة الحالى يصل إلى 200 ألف وحدة سنويًا ومن المتوقع أن يصل إلى 400 ألف وحدة العام المقبل مع تشغيل خطى الإنتاج الجديدين للبوتاجازات والغسالات بنهاية العام الجارى.
لفت إلى أن الشركة حققت المستهدف الربحى خلال العام المالى الماضى، رغم تعرضها لتأثيرات طفيفة فى التصدير بسبب نقص الخامات عقب تصاعد أزمة الدولار الحالية.
تأسست شركة تريدكو للصناعات الهندسة عام 1999 وتتخصص فى إنتاج الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية للسيارات، وتصدر إنتاجها للعديد من الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية.
كتبت_ مريم الرميحي
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