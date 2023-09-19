((تريدكو)) للصناعات الهندسية تضيف خطى إنتاج لتصنيع البوتاجازات والغسالات

قال شريف الصياد، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تعاقدت على شراء خطوط الإنتاج، ووفق دراسة الجدوى ستوجه الشركة النسبة الأكبر من الطاقة الإنتاجية للأسواق الخليجية والعربية.

أضاف الصياد لـ”البورصة” أن الشركة تسعى إلى الحصول على الشهادات المطابقة للمعايير التى يطلبها السوق الخليجى وبالتحديد السوق السعودى لتفضيله المنتجات التى تصنعها الشركة وبعد حصولها ستتضاعف الصادرات إلى هذا السوق.

وتنتج شركة تريدكو 25 منتجًا أبرزها الثلاجات والغسالات العادية وأفران الغاز وسخانات المياه.

أضاف لـ((البورصة)) أن حجم إنتاج الشركة الحالى يصل إلى 200 ألف وحدة سنويًا ومن المتوقع أن يصل إلى 400 ألف وحدة العام المقبل مع تشغيل خطى الإنتاج الجديدين للبوتاجازات والغسالات بنهاية العام الجارى.

لفت إلى أن الشركة حققت المستهدف الربحى خلال العام المالى الماضى، رغم تعرضها لتأثيرات طفيفة فى التصدير بسبب نقص الخامات عقب تصاعد أزمة الدولار الحالية.

تأسست شركة تريدكو للصناعات الهندسة عام 1999 وتتخصص فى إنتاج الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية للسيارات، وتصدر إنتاجها للعديد من الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية.









كتبت_ مريم الرميحي