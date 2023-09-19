“الأبنودى” للتعدين تدرس التوسع فى السوق السعودى





تدرس شركة الأبنودى للتعدين إنشاء مصنع فى المملكة العربية السعودية، بدعم من الحوافز التى توفرها المملكة للصناعات المحجرية.

قال هشام الأبنودى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تمتلك محجرين بالسعودية وتسعى إلى زيادة عددها خلال الفترة المقبلة لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 30 ألف طن سنويًا مقابل 25 ألف طن حاليًا.

أضاف لـ”البورصة” أن زيادة الإنتاج ستدفع الشركة إلى زيادة الحصص التصديرية لدول اليونان والإمارات والكويت ومالطا وتركيا والسنغال والجزائر وليبيا واليابان وسوريا ولبنان وكرواتيا والفلبين والعراق وعمان.

لفت إلى أن الاستثمارات الكلية لشركة الأبنودى وتعمل فى السوق منذ أكثر من عشرين عامًا تصل إلى 20 مليون جنيه حاليًا موزعة على 4 محاجر بالزعفرانة ومحجرين قائمين بالمملكة العربية السعودية، وتنتظر الشركة قرار هيئة الثروة المعدنية لتجديد تراخيص المحاجر المقرر انتهاؤها بنهاية العام الجارى.

ذكر أن هيئة الثروة المعدنية أخطرت الشركات العاملة فى القطاع بعدم تجديد التراخيص للمحاجر للمحافظة على احتياطى السيليكا فى مصر.





أشار إلى أن السوق المصرى يعمل فيه نحو 50 شركة رمال سيليكا بإجمالى استثمارات تصل إلى مليارى جنيه، وصادرات تصل إلى مليون طن سنويًا.

أوضح أن شركة سبيلكو العالمية، وهى شركة متخصصة فى إنتاج رمال السيليكا كانت تعمل فى السوق المصرى قبل سنوات.. لكنها تعثرت بسبب التحديات التى تواجه القطاع واضطرت إلى نقل استثماراتها إلى تونس والجزائر.

أرجع سبب رفض هيئة الثروة المعدنية تجديد التراخيص لاستخدامها فى أغراض أخرى غير صناعة الزجاج، لكن بدلًا من ذلك يمكن اتباع أساليب أخرى مثل السعوية التى أصدرت قانون يعاقب المخالفين بفرض غرامات تصل إلى مليون ريال لمستخدمى السيليكا فى صناعات غير زجاجية ومشتقاتها، وأدعو الحكومة المصرية إلى تطبيق هذه العقوبة بدلاً من رفض تجديد تراخيص المحاجر.

ذكر أن احتياطى مصر من رمال السيليكا المقدر يصل إلى 25 مليار طن إلا أن الإنتاجى السنوى يقدر بنحو2.7 مليون طن فقط منها مليون و700 ألف طن يوزع محلياً على 50 مصنع سيراميك وزجاج وسيليكات.





تابع: مصر تعد أعلى جودة عالمياً فى صناعة الزجاج بالسيليكا، لكن صناعات الرقائق الإلكترونية تحتاج لنقاء أعلى وتحتاج لتمرير الرمال بعدة مراحل لتصل لنقاء 99.9%.

وتستخدم السيليكا فى ملاعب الخيل والجولف وعمل فلاتر المياه فى المحطات وصناعة البورسلين والدهانات والكيماويات والسيليكات والمنظفات والفايبر جلاس وأيضاً مادة أساسية لمواسير الفايبر للصرف الصحى.

تابع أن الهيئة أغلقت محاجر التعدين فى سيناء كمنطقة أبحاث بالرغم من أنها المنطقة الأنقى فى العالم حيث تعتبر مصر من أكبر خمس دول على مستوى العالم فى حجم احتياطى رمال السيليكا بعد أمريكا، وكندا، والمكسيك.

أضاف أن مصر تحتاج لمصانع تنقية لاستهداف سوق الرقاقات الإلكترونية، وتستورد الإمارات خام السيليكا من السعودية بنقاء 98% وفى مصر يصل النقاء إلى 99% بالمقارنة مع وادى السيلكون بالولايات المتحدة الأمريكية والذى تقدر درجة نقائه بنحو 67% ويحتاج إنتاج الرقائق نقاء أكثر.

وقال إن الشركة أجرت محاولات لتوطين صناعة التنقية بالفصل المغناطيسى وإزالة الشوائب لتستهدف الصناعات التى تحتاج لنقاء أكثر كالكريستال لكنها واجهت عوائق القيمة المضافة.

أشار إلى أن هناك بعض العوائق التى تواجه الشركات العاملة فى رمال السيليكا بمصر، مثل صعوبة نقل الحمولات عبر الممر الجبلى فى الزعفرانة، والذى يتسبب فى تأخيرات وزيادة التكاليف.

ذكر أن الممر يعبر منه نحو 500 سيارة محملة رمال سيليكا يومياً وتستغرق 8 ساعات للعبور واضعة حمل كبير بسبب تكاليف الصيانة المرتفعة.

أكد أن مصر يجب أن تهتم بصناعة رمال السيليكا بعد انضمامها لمجموعة“بريكس”، حيث إن الصين أكبر مستورد رمال من مصر، من خلال وضع قوانين وحوافز لتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع.





كتب_ أحمد غنيم ومريم الرميحى