“المصريين الأفارقة” تبحث مستقبل الاقتصاد الأفريقى فى عصر الـ”بريكس”

“المصريين الأفارقة” تبحث مستقبل الاقتصاد الأفريقى فى عصر الـ”بريكس”
التاريخ
9/19/2023 3:17:41 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، يوم الأربعاء المقبل، ويبينار بحضور ممثلين حكوميين وخبراء ومفكرين من دول أعضاء“بريكس” تحت عنوان“مستقبل الاقتصاد الأفريقى فى عصر البريكس”.
وقال المهندس كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الويبينار سوف يناقش كيف يمكن للدول الأعضاء الاستفاده من هذا التجمع.
وأضاف إسماعيل، أن الويبينار سيرصد أهم الفرص التى يمكن أن تستفيد منها مصر بعد انضمامها لتجمع بريكس، خاصة أنها خطوة مهمة فى حركة التجارة الدولية، حيث تكتسب مصر مكانة دولية من قناة السويس باعتبارها شرياناً وممراً ملاحياً رئيسياً لحركة التجارة العالمية.
وأكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وبريكس يتجاوز 31 مليار دولار سنويا.
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