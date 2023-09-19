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“المصريين الأفارقة” تبحث مستقبل الاقتصاد الأفريقى فى عصر الـ”بريكس”

9/19/2023 3:17:41 AM
(MENAFN- Al-BoNews) تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، يوم الأربعاء المقبل، ويبينار بحضور ممثلين حكوميين وخبراء ومفكرين من دول أعضاء“بريكس” تحت عنوان“مستقبل الاقتصاد الأفريقى فى عصر البريكس”.

وقال المهندس كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الويبينار سوف يناقش كيف يمكن للدول الأعضاء الاستفاده من هذا التجمع.

وأضاف إسماعيل، أن الويبينار سيرصد أهم الفرص التى يمكن أن تستفيد منها مصر بعد انضمامها لتجمع بريكس، خاصة أنها خطوة مهمة فى حركة التجارة الدولية، حيث تكتسب مصر مكانة دولية من قناة السويس باعتبارها شرياناً وممراً ملاحياً رئيسياً لحركة التجارة العالمية.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وبريكس يتجاوز 31 مليار دولار سنويا.

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