“كلاسيرا” تطلق مبادرة“مدارسنا أذكى” داخل مصر لتطوير العملية التعليمية

وتهدف مبادرة كلاسيرا“مدارسنا أذكى” إلى تأهيل المدارس للتحوُّل الرقمى بشكل سريع، وتطبيق المدارس للحلول التكنولوجية المتنوعة المقدَّمة من شركاء كلاسيرا، كما توفِّر المبادرة عروضًا وخصوماتٍ مُقَدَّمَة من أكثر من 18 شريكًا؛ ومنهم: سلاح التلميذ، كتبي، ينمو، إديوتن، كليفر بوكس، سويجل، أوريكس للتعلم، فلابي، وغيرهم من كبار مقدِّمى خدمات تكنولوجيا التعليم.

وبالإضافة إلى ذلك، تحصل المدارس المُشَارِكَة فى مبادرة“مدارسنا أذكى” على رصيد خاص من كلاسيرا لاستخدامه عند شراء حلول تقنيات التعليم الذكى المناسبة لاحتياجات الطلاب.

وقال المهندس محمود الجابري، المدير العام لشركة كلاسيرا مصر:“من خلال مبادرة مدارسنا أذكى، نتطلع إلى تحقيق تأثير إيجابى حقيقى على عملية التعليم فى مصر، ونحن ملتزمون بتوفير تعليم عالى الجودة، وتمكين المدارس من الاستفادة القصوى من التكنولوجيا التعليمية المتقدمة، لذلك تُعَدُّ هذه المبادرة جزءًا من رؤيتنا لتحسين مستقبل التعليم، وتعزيز التميز التعليمى فى مصر”.

وتقدِّم مبادرة“مدارسنا أذكى”، من خلال الشركاء المُشَارِكِين فيها، برامجَ تدريبٍ وتطويرٍ مهنى مستمرة للمُعَلِّمِين؛ حيث يتعلمون كيفية تنفيذ أفضل الأساليب التعليمية واستخدام التكنولوجيا بشكل فعَّال فى الفصول الدراسية.

وتعمل مبادرة“مدارسنا أذكى” عبر شركائها على تقديم دعم شخصى للطلاب، من خلال برامج تعليمية مخصَّصة تستهدف الاحتياجات الفردية لكل طالب، وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز التفوق الأكاديمي، وتطوير مهارات الاتصال والقيادة، بالإضافة إلى مختبراتٍ تعليمية مجهَّزة بأحدث مُبْتَكَرَات التكنولوجيا والأدوات التعليمية الرقمية، ويتمُّ استخدام هذه التقنيات لجعل عملية التعلُّم أكثر تفاعلًا وشيوعًا بين الطلاب، وتحفيزهم على اكتشاف وتطوير مهاراتهم الرقمية.