“كلاسيرا” تطلق مبادرة“مدارسنا أذكى” داخل مصر لتطوير العملية التعليمية

“كلاسيرا” تطلق مبادرة“مدارسنا أذكى” داخل مصر لتطوير العملية التعليمية
التاريخ
9/19/2023 3:17:41 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أطلقت“كلاسيرا” لتكنولوجيا التعليم مبادرة“مدارسنا أذكى” لشركائها من المدارس فى مصر، بعد نجاح إطلاقها بالسعودية، ومن خلال هذه المبادرة، تلتزم بتقديم تعليم عالى الجودة، وتمكين المدارس من الاستفادة القصوى من تكنولوجيا التعليم المتقدِّمة.
وتهدف مبادرة كلاسيرا“مدارسنا أذكى” إلى تأهيل المدارس للتحوُّل الرقمى بشكل سريع، وتطبيق المدارس للحلول التكنولوجية المتنوعة المقدَّمة من شركاء كلاسيرا، كما توفِّر المبادرة عروضًا وخصوماتٍ مُقَدَّمَة من أكثر من 18 شريكًا؛ ومنهم: سلاح التلميذ، كتبي، ينمو، إديوتن، كليفر بوكس، سويجل، أوريكس للتعلم، فلابي، وغيرهم من كبار مقدِّمى خدمات تكنولوجيا التعليم.
وبالإضافة إلى ذلك، تحصل المدارس المُشَارِكَة فى مبادرة“مدارسنا أذكى” على رصيد خاص من كلاسيرا لاستخدامه عند شراء حلول تقنيات التعليم الذكى المناسبة لاحتياجات الطلاب.
وقال المهندس محمود الجابري، المدير العام لشركة كلاسيرا مصر:“من خلال مبادرة مدارسنا أذكى، نتطلع إلى تحقيق تأثير إيجابى حقيقى على عملية التعليم فى مصر، ونحن ملتزمون بتوفير تعليم عالى الجودة، وتمكين المدارس من الاستفادة القصوى من التكنولوجيا التعليمية المتقدمة، لذلك تُعَدُّ هذه المبادرة جزءًا من رؤيتنا لتحسين مستقبل التعليم، وتعزيز التميز التعليمى فى مصر”.
وتقدِّم مبادرة“مدارسنا أذكى”، من خلال الشركاء المُشَارِكِين فيها، برامجَ تدريبٍ وتطويرٍ مهنى مستمرة للمُعَلِّمِين؛ حيث يتعلمون كيفية تنفيذ أفضل الأساليب التعليمية واستخدام التكنولوجيا بشكل فعَّال فى الفصول الدراسية.
وتعمل مبادرة“مدارسنا أذكى” عبر شركائها على تقديم دعم شخصى للطلاب، من خلال برامج تعليمية مخصَّصة تستهدف الاحتياجات الفردية لكل طالب، وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز التفوق الأكاديمي، وتطوير مهارات الاتصال والقيادة، بالإضافة إلى مختبراتٍ تعليمية مجهَّزة بأحدث مُبْتَكَرَات التكنولوجيا والأدوات التعليمية الرقمية، ويتمُّ استخدام هذه التقنيات لجعل عملية التعلُّم أكثر تفاعلًا وشيوعًا بين الطلاب، وتحفيزهم على اكتشاف وتطوير مهاراتهم الرقمية.
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