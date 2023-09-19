تابعة لـ”إي فاينانس” توقّع اتفاقية للتوسع الإقليمي في خدمات البطاقات المصرفية

تابعة لـ”إي فاينانس” توقّع اتفاقية للتوسع الإقليمي في خدمات البطاقات المصرفية
التاريخ
9/19/2023 3:17:41 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
وقّعت شركة“إي كاردز” التابعة لمجموعة“إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية اتفاقية تعاون مع شركة“نتورك إنترناشيونال” المتخصصة فى مجال التجارة والمدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك للتوسع الإقليمي المشترك في إنتاج وتخصيص ومعالجة البطاقات المالية الذكية.
وشارك فى التوقيع كل من إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة“إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، ونشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة“إي كاردز”، ورضا هلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقسم المعالجة لدى“نتورك إنترناشيونال-إفريقيا” والرئيس المشارك لمعالجة المجموعة لدى نتورك إنترناشيونال ، وعدد من قيادات الشركتين.
وتساهم شركة“إي كاردز” بإنتاج البطاقات وتخصيصها في ضوء ما تمتلكه الشركة من خبرات كبيرة في هذا المجال، بينما تقوم شركة“نتورك إنترناشيونال” بإدارة معالجة البطاقات بما لديها من خبرات متخصصة تقارب الـ 30 عاماً في هذا المجال، وذلك بما يوفر منتجا متكاملا أكثر قدرة على اختراق مختلف الأسواق الإقليمية.
وأعربت نشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة“إي كاردز”، عن ترحيبها وثقتها الكبيرة بتلك الشراكة القوية وهذا التعاون المتميز مع شركة“نتورك إنترناشيونال” ، بما يحقق أفضل أنواع التكامل في مجال البطاقات الذكية ويساهم في زيادة أعمال وتوسعات الشركتين معا داخل الأسواق المحلية والإقليمية بما يعني مزيداً من التفوق والنمو والتميز لجميع الأطراف.
وقال رضا هلال ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقسم المعالجة لدى“نتورك إنترناشيونال-إفريقيا” والرئيس المشارك لمعالجة المجموعة لدى“نتورك إنترناشيونال”، يسعدنا التعاون مع شركة رائدة في السوق مثل 'إي كاردز'، لدعم احتياجات المعالجة الخاصة بها في قطاع البطاقات المالية الذكية مع تطوير خدمات المدفوعات المبتكرة في مصر، وباعتبارنا علامة تجارية ملتزمة بتعزيز الشمول المالي في الأسواق الناشئة، فإننا نتطلع إلى الارتقاء بمساعينا المشتركة لتعزيز قبول المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة من خلال هذا التعاون
وشاركت شركة“إي كاردز” فى رقمنة مدفوعات العديد من المشروعات القومية العملاقة مثل برنامج 'تكافل' و'كرامة'، ومنظومة 'كارت الفلاح'، وإدارة بطاقات التقاعد الخاصة بالمعاشات المصرية، وتنفيذ العديد من الحلول الذكية لقطاع النقل ورقمنة محطات السكك الحديدية.
و تمتلك“نتورك إنترناشيونال” نطاقا كبيرا فى المنطفة، حيث تعمل في أكثر من 50 دولة، وتخدم أكثر من 150 ألف تاجر و200 مؤسسة مالية، وتدير أكثر من 18 مليون بيانات اعتماد للعملاء.
كتبت: مرام أشرف
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