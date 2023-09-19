تابعة لـ”إي فاينانس” توقّع اتفاقية للتوسع الإقليمي في خدمات البطاقات المصرفية

وشارك فى التوقيع كل من إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة“إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، ونشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة“إي كاردز”، ورضا هلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقسم المعالجة لدى“نتورك إنترناشيونال-إفريقيا” والرئيس المشارك لمعالجة المجموعة لدى نتورك إنترناشيونال ، وعدد من قيادات الشركتين.

وتساهم شركة“إي كاردز” بإنتاج البطاقات وتخصيصها في ضوء ما تمتلكه الشركة من خبرات كبيرة في هذا المجال، بينما تقوم شركة“نتورك إنترناشيونال” بإدارة معالجة البطاقات بما لديها من خبرات متخصصة تقارب الـ 30 عاماً في هذا المجال، وذلك بما يوفر منتجا متكاملا أكثر قدرة على اختراق مختلف الأسواق الإقليمية.

وأعربت نشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة“إي كاردز”، عن ترحيبها وثقتها الكبيرة بتلك الشراكة القوية وهذا التعاون المتميز مع شركة“نتورك إنترناشيونال” ، بما يحقق أفضل أنواع التكامل في مجال البطاقات الذكية ويساهم في زيادة أعمال وتوسعات الشركتين معا داخل الأسواق المحلية والإقليمية بما يعني مزيداً من التفوق والنمو والتميز لجميع الأطراف.

وقال رضا هلال ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقسم المعالجة لدى“نتورك إنترناشيونال-إفريقيا” والرئيس المشارك لمعالجة المجموعة لدى“نتورك إنترناشيونال”، يسعدنا التعاون مع شركة رائدة في السوق مثل 'إي كاردز'، لدعم احتياجات المعالجة الخاصة بها في قطاع البطاقات المالية الذكية مع تطوير خدمات المدفوعات المبتكرة في مصر، وباعتبارنا علامة تجارية ملتزمة بتعزيز الشمول المالي في الأسواق الناشئة، فإننا نتطلع إلى الارتقاء بمساعينا المشتركة لتعزيز قبول المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة من خلال هذا التعاون

وشاركت شركة“إي كاردز” فى رقمنة مدفوعات العديد من المشروعات القومية العملاقة مثل برنامج 'تكافل' و'كرامة'، ومنظومة 'كارت الفلاح'، وإدارة بطاقات التقاعد الخاصة بالمعاشات المصرية، وتنفيذ العديد من الحلول الذكية لقطاع النقل ورقمنة محطات السكك الحديدية.

و تمتلك“نتورك إنترناشيونال” نطاقا كبيرا فى المنطفة، حيث تعمل في أكثر من 50 دولة، وتخدم أكثر من 150 ألف تاجر و200 مؤسسة مالية، وتدير أكثر من 18 مليون بيانات اعتماد للعملاء.

كتبت: مرام أشرف