تابعة لـ”مدينة مصر” تطلق مشروع“أوريجامي” في“تاج سيتي” - جريدة البورصة

أطلقت شركة مدينة مصر أحدث مشروعاتها أوريجامي في تاج سيتي بالقاهرة الجديدة من خلال مِنّكْ، الشركة التابعة لمدينة مصر.

تعد مِنّكْ مطور عقاري متخصص في المشروعات ذات الطابع المتميز والمفاهيم المبتكرة، مما يعزز من تنوع المشروعات والمنتج العقاري الذي تقدمه شركة مدينة مصر لتناسب مختلف الأذواق.

ويأتي إطلاق مشروع أوريجامي تماشياً مع الاستراتيجية التوسيعية للشركة، وتبنيها خطة طموحة والتي تعتمد على الابتكار بهدف تلبية كافة تطلعات عملائها وتطوير السوق العقاري في مصر.

تعتبر مِنّكْ هي المطور لعدد من المشروعات ذات المفاهيم المبتكرة في مصر مثل مشروع The HOFT، أول مشروع عقاري استثماري يعتمد على مفهوم الملكية الجزئية في مصر، ومشروع كيندا، المشروع المستوحى من نمط الحياة الكندي والعلامة التجارية الرائدة والذي يقع في تاج سيتي.

يعد مشروع أوريجامي أول مشروع يطرح من قبل شركة مِنّكْ بعد استحواذ شركة مدينة مصر عليها ويستوحي المشروع تصميماته الفنية من من الثقافة اليابانية التقليدية. يتميز مشروع أوريجامي بتصاميمه البسيطة بجانب الاستغلال الأمثل للمساحات والأشكال لخلق مجتمع بطابع مميز.

يستوحى المشروع تصاميمه من فن الأوريجامي الذي يتميز بالهندسة المعمارية الحديثة باللون الأبيض لإرضاء جميع الأذواق والتي تتكون من مزيج فريد من الخطوط المرتبة والأشكال البسيطة التي تجذب العين.

يتضمن مشروع أوريجامي وحدات السكنية متنوعة حيث يمتد المشروع على مساحة 434,284 متر مربع وينقسم إلى مرحلتين.

وتنطلق المرحلة الأولي بأكثر من 500 وحدة تتكون من فيلات بتصميمات فريدة وجذابة تناسب جميع أذواق وتطلعات العملاء.

ويتكون المشروع من فيلات مستقلة بمساحة 160 إلى 240 متر مربع، وتاون هاوس بمساحات تتراوح بين 156 إلى 159 متر مربع، وفيلا Quattro والتي تنقسم إلى أربعة أجزاء بمساحة 143 متر مربع، على أن يتم التسليم خلال أربع سنوات.

وقال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن الشركة تحرص على تقديم منتجات وحلول عقارية مبتكرة حيث يمزج مشروع أوريجامي بين التصميمات الفنية والمفاهيم المعمارية الحديثة.

وتسعى مدينة مصر لتنمية محفظة الأراضي التي تمتلكها والتي تبلغ أكثر من 9 مليون متر مربع من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة استناداً على خبرتنا التي تمتد لأكثر من 60 عاماً في السوق العقاري.

ويأتي إطلاق مشروع Origami في تاج سيتي كخطوة جديدة تتخذها شركة مدينة مصر لتحقيق استراتيجيتها التوسعية في عام 2023، إلى جانب إطلاق عدة مشروعات أخرى من بينها: المرحلة الثانية من مشروع Clubside في تاج سيتي، ومشروع راي في سراي ، وThe Hoft في تاج سيتي، وزهو في أسيوط ، بالإضافة إلى تطوير أعمال البنية التحتية في كافانا في سراي.

ويتمتع مشروع تاج سيتي بموقع استراتيجي متميز على الطريق الدائري بالقرب من مطار القاهرة الدولي، ويبعد دقائق عن منطقة شرق القاهرة وهليوبوليس، ويتم تطوير هذا المشروع على مساحة 3.5 مليون متر مربع حيث يجتمع التصميم الجذاب للمجمعات السكنية بأفضل المرافق وأحدث أساليب التسوق فضلًا عن توفير أنماط الحياة العصرية، ويتناغم كل ذلك مع وجود مساحات شاسعة من المناظر الطبيعية الخضراء.