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“العاصمة الإدارية” تدرس طرح 10% من أسهمها خلال النصف الأول 2024 - جريدة البورصة

9/19/2023 3:17:40 AM
(MENAFN- Al-BoNews) تخطط شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لطرح نسبة 5 إلى 10% من أسهمها في البورصة، خلال الربع الأول أو الثاني من العام المقبل، بحسب خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وعيّنت الشركة، في مارس 2022، بنك الاستثمار“سي آي كابيتال” مستشاراً لطرح أسهم شركات تابعة لها تعمل بمجالي الكهرباء والإدارة في بورصة مصر.

وقال خالد عباس، في مقابلة مع“اقتصاد الشرق”، إن الشركة تتفاوض مع مطور صناعي إماراتي على تطوير ألف فدان بالعاصمة الإدارية.

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