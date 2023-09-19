“العاصمة الإدارية” تدرس طرح 10% من أسهمها خلال النصف الأول 2024 - جريدة البورصة

“العاصمة الإدارية” تدرس طرح 10% من أسهمها خلال النصف الأول 2024 - جريدة البورصة
التاريخ
9/19/2023 3:17:40 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تخطط شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لطرح نسبة 5 إلى 10% من أسهمها في البورصة، خلال الربع الأول أو الثاني من العام المقبل، بحسب خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.
وعيّنت الشركة، في مارس 2022، بنك الاستثمار“سي آي كابيتال” مستشاراً لطرح أسهم شركات تابعة لها تعمل بمجالي الكهرباء والإدارة في بورصة مصر.
وقال خالد عباس، في مقابلة مع“اقتصاد الشرق”، إن الشركة تتفاوض مع مطور صناعي إماراتي على تطوير ألف فدان بالعاصمة الإدارية.
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