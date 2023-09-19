“العاصمة الإدارية” تدرس طرح 10% من أسهمها خلال النصف الأول 2024 - جريدة البورصة

وعيّنت الشركة، في مارس 2022، بنك الاستثمار“سي آي كابيتال” مستشاراً لطرح أسهم شركات تابعة لها تعمل بمجالي الكهرباء والإدارة في بورصة مصر.

وقال خالد عباس، في مقابلة مع“اقتصاد الشرق”، إن الشركة تتفاوض مع مطور صناعي إماراتي على تطوير ألف فدان بالعاصمة الإدارية.