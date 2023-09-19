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الاحتلال يحوّل منزلا في جنين إلى نقطة عسكرية

9/19/2023 3:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سطح منزل فلسطيني في قرية جلبون شرق جنين إلى نقطة مراقبة عسكرية.
وذكرت مصادر لـ"وفا"، أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت جلبون وداهمت منزل الفلسطيني عماد فهمي أبو الرب، وحولت سطحه إلى نقطة مراقبة ورفعت علم إسرائيل، كما داهمت منزل الفلسطيني فهمي أبو الرب وفتشته.
وأفاد رئيس المجلس القروي إبراهيم أبو الرب لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال سلمت صاحب العمارة السكنية والمكونة من 3 طوابق قرارا بالاستيلاء على سطح المنزل في الطابق الثالث دون تحديد مدة زمنية، ونصبت خيمة عسكرية بعد رفع أعلام إسرائيلية.
وأضاف أنه تم تعطيل الدوام الدراسي اليوم، مشيرا إلى أن الفلسطينيين توجهوا للتضامن مع أصحاب العمارة تنديدا بسياسة الاحتلال بالاستيلاء على سطح المنزل.

وفا


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