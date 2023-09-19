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الأمن: ضبط 350 الف حبة مخدرة في الرويشد خلال حملة امنية - صور

9/19/2023 3:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ومن خلال متابعة العاملين في إدارة مكافحة المخدرات لأشخاص خطرين جداً من مهربي المخدرات ومستورديها في منطقة الرويشد، وردت معلومات حول قيام أحدهم بتخزين كميات كبيرة من الحبوب المُخدرة ضمن منطقة صحراوية خالية من السكان، في لواء الرويشد.

وبيّن الناطق في بيان صحفي، أن قوة أمنية مُشتركة قامت بالتحرّك للمكان، وعملت على تمشيط مساحات واسعة ضمن المنطقة المعنية، ليتم العثور على ( 3 شوالات كبيرة) اخفيت بين الصخور، وعثر بداخلها على ( 350 الف حبة مُخدرة ) وبوشرت التحقيقات لضبط المتورط الرئيس الخطر في القضية والمشتركين معه.
وفي سياق متصل، وبعد جمع المعلومات حول عدد من الأشخاص المتورطين بقضايا ترويج المواد المخدرة في لواء سحاب، نفذت إدارة مكافحة المخدرات حملة امنية خاصة على كل من وردت معلومات حول نشاطاته الجرمية، ودوهمت خلالها عدة مواقع ومنازل استخدمت لتخزين وترويج المواد المُخدرة.

وأفضت الحملة إلى القبض على 4 مروجين وضبط بحوزتهم على ( 28 كف حشيش و 3500 حبة مُخدرة و3 أسلحة نارية) .







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