الأمن: ضبط 350 الف حبة مخدرة في الرويشد خلال حملة امنية - صور

الأمن: ضبط 350 الف حبة مخدرة في الرويشد خلال حملة امنية - صور
التاريخ
9/19/2023 3:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ومن خلال متابعة العاملين في إدارة مكافحة المخدرات لأشخاص خطرين جداً من مهربي المخدرات ومستورديها في منطقة الرويشد، وردت معلومات حول قيام أحدهم بتخزين كميات كبيرة من الحبوب المُخدرة ضمن منطقة صحراوية خالية من السكان، في لواء الرويشد.
وبيّن الناطق في بيان صحفي، أن قوة أمنية مُشتركة قامت بالتحرّك للمكان، وعملت على تمشيط مساحات واسعة ضمن المنطقة المعنية، ليتم العثور على ( 3 شوالات كبيرة) اخفيت بين الصخور، وعثر بداخلها على ( 350 الف حبة مُخدرة ) وبوشرت التحقيقات لضبط المتورط الرئيس الخطر في القضية والمشتركين معه.
وفي سياق متصل، وبعد جمع المعلومات حول عدد من الأشخاص المتورطين بقضايا ترويج المواد المخدرة في لواء سحاب، نفذت إدارة مكافحة المخدرات حملة امنية خاصة على كل من وردت معلومات حول نشاطاته الجرمية، ودوهمت خلالها عدة مواقع ومنازل استخدمت لتخزين وترويج المواد المُخدرة.
وأفضت الحملة إلى القبض على 4 مروجين وضبط بحوزتهم على ( 28 كف حشيش و 3500 حبة مُخدرة و3 أسلحة نارية) .
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