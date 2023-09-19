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الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل

9/19/2023 3:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة فلسطينيين بينهم طفل من مخيم العروب شمال الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: لؤي جمال جوابرة (18 عاما)، وشقيقه بهاء (17 عاما)، ومحمود محمد جوابرة (22 عاما)، وخليل محمد كدناوي (26 عاما)، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وفا


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