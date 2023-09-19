الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل
التاريخ
9/19/2023 3:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة فلسطينيين بينهم طفل من مخيم العروب شمال الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: لؤي جمال جوابرة (18 عاما)، وشقيقه بهاء (17 عاما)، ومحمود محمد جوابرة (22 عاما)، وخليل محمد كدناوي (26 عاما)، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.
وفا
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