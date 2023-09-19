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6 إصابات بتصادم 4 مركبات على طريق ناعور

9/19/2023 3:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 6 أشخاص، أمس الاثنين، إثر حادث تصادم، وقع بين 4 مركبات، على طريق ناعور باتجاه العدسية.
وقال ضابط غرفة إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إن الحادث جاء بسبب ارتكاب أحد السائقين لمخالفة المسير بعكس اتجاه السير.
وبيّن أنه تم التعامل مع الحادث، وتواجدت الكوادر المختصة في الموقع، وتم إسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمت إزالة الأثر المروري عن حرم الشارع العام.

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