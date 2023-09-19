6 إصابات بتصادم 4 مركبات على طريق ناعور

6 إصابات بتصادم 4 مركبات على طريق ناعور
التاريخ
9/19/2023 3:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أصيب 6 أشخاص، أمس الاثنين، إثر حادث تصادم، وقع بين 4 مركبات، على طريق ناعور باتجاه العدسية.
وقال ضابط غرفة إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إن الحادث جاء بسبب ارتكاب أحد السائقين لمخالفة المسير بعكس اتجاه السير.
وبيّن أنه تم التعامل مع الحادث، وتواجدت الكوادر المختصة في الموقع، وتم إسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمت إزالة الأثر المروري عن حرم الشارع العام.
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