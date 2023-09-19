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سيارات أجرة طائرة بحلول عام 2025 في امريكا -صور

9/19/2023 3:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن حاكم ولاية أوهايو الأمريكية مايك ديواين، إن الولاية ستعمل على إنتاج المئات من سيارات الأجرة الطائرة، في خطة لتطوير خدمات النقل خلال السنوات القادمة.
وقال ديواين، إن الولاية ستبدأ بتصنيع سيارات أجرة طائرة عمودية كهربائية متطورة، بعد اتفاقية تم الإعلان عنها، أمس الإثنين، 18 سبتمبر (أيلول)، بين الولاية وشركة جوبي آفييشن آي إن سي.
وسيتم بموجب هذه الاتفاقية إنتاج سيارات الأجرة الجوية واستخدامها في موقع مساحته 140 فداناً، في مطار دايتون الدولي بحلول عام 2025.
والاتجاه السائد الآن في جميع أنحاء العالم، هو إنتاج طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، وعلى الرغم من استمرار الأسئلة حول مستويات الضوضاء ومتطلبات الشحن.. فإن المطورين يقولون إن الطائرات تقترب من اليوم الذي ستوفر فيه بديلاً واسع النطاق لنقل الأفراد أو المجموعات الصغيرة من أسطح المنازل ومواقف السيارات إلى وجهاتهم، مع تجنب الطرق المزدحمة.
وقد تم تصميم طائرة جوبي لنقل طيار وأربعة ركاب بسرعات تصل إلى 322 كيلومتراً في الساعة، وبمدى أقصى يبلغ 161 كيلومتراً.. وقالت الشركة إن مستوى الضجيج الصادر عنها لا يكاد يكون مسموعاً، وتتمثل الخطة في وضعها في شبكات الرحلات الجوية بدءاً من عام 2025.
ومن المتوقع أن يبدأ بناء منشأة التصنيع في عام 2024، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2025، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 500 مليون دولار، وفق ما أورد موقع“إم إس إن” الإلكتروني.







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