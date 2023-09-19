المركزي يطرح سندات وأذونات خزينة بالدولار الأميركي

المركزي يطرح سندات وأذونات خزينة بالدولار الأميركي
التاريخ
9/19/2023 3:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن طرح الإصدار الأول من سندات الخزينة الأردني بالدولار الأميركي، للعام الحالي، بقيمة 235 مليون دولار.
وبحسب الإصدار، فان تاريخ استحقاق السندات سيكون 21 أيلول 2025، وبأعلى سعر فائدة مقبول 7.000% سنويا.
وأوضح الإصدار، أن للبنك قبول كافة الطلبات المقدمة، حيث جرى الطرح وفق أسلوب المزاد السعري المتعدد وبتاريخ تسوية في 21 أيلول الحالي.
على ذات الصعيد، طرح البنك الإصدار رقم (5) للعام الحالي من أذونات الخزينة (بالدولار الأميركي) بالمزاد السعري، بقيمة 75 مليون دولار.
وللبنك المركزي قبول كافة الطلبات المقدمة، حيث يبلغ الحد الأدنى لسعر البيع 93.881، فيما يبلغ أعلى سعر عائد يمكن قبوله (6.5%).
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