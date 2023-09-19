المركزي يطرح سندات وأذونات خزينة بالدولار الأميركي



وبحسب الإصدار، فان تاريخ استحقاق السندات سيكون 21 أيلول 2025، وبأعلى سعر فائدة مقبول 7.000% سنويا.



وأوضح الإصدار، أن للبنك قبول كافة الطلبات المقدمة، حيث جرى الطرح وفق أسلوب المزاد السعري المتعدد وبتاريخ تسوية في 21 أيلول الحالي.



على ذات الصعيد، طرح البنك الإصدار رقم (5) للعام الحالي من أذونات الخزينة (بالدولار الأميركي) بالمزاد السعري، بقيمة 75 مليون دولار.



وللبنك المركزي قبول كافة الطلبات المقدمة، حيث يبلغ الحد الأدنى لسعر البيع 93.881، فيما يبلغ أعلى سعر عائد يمكن قبوله (6.5%).













