هذه الطريقة ستساعدك على حفظ التمر لمدة عام من دون تلف

أوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن طرق حفظ التمور تختلف بحسب نوع المنتج.

عجينة التمر:

منتج غذائي يتم تحضيره من التمر المغسول ومنزوع النوى والأقماع. ويدخل في تصنيع البسكويت والحلويات والمعجنات والمثلجات أو أي منتج غذائي آخر.

وقد يخلط بالسمسم أو الفول السوداني أو المكسرات أو غيرها.

مسحوق التمر:

منتج على شكل مسحوق مُحضّر من طحن التمر المجفف بالطرق المناسبة ومنزوع النوى والأقماع.

ويمكن أن يُباع على شكل مسحوق، أو يتم تشكيله على هيئة رقائق أو غيرها من الأشكال.

دبس التمر:

سائل مُكثّف مستخلص من التمر بعد فصله عن الألياف والنوى والأقماع. ويتم استخلاصه بعدة طرق، منها الكبس، والعصر، والسلق.

فركتوز مستخلص من التمر:

منتج مُحضّر من استخلاص سكر الفركتوز من التمر أو دبس التمر. ويكون محلول مائي لونه مائل للصفار.

طرق الحفظ

التجميد

يعتبر من بين أفضل طرق حفظ التمر.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يعمل على قتل أو خفض الأحياء الدقيقة، وكذلك خفض العمليات الحيوية والأكسدة.

ويُفضّل أن يكون التجميد بأقل درجة حرارة ممكنة.

التبريد

يمكن حفظ التمر في الثلاجة لأسابيع عديدة.

ومن المهم استخدام العبوات المناسبة التي تساهم في تقليل تعرض التمر للرطوبة. وقد تصل مدة الحفظ بالثلاجة إلى ثلاثة أشهر لبعض الأنواع.

التجفيف

يساعد التجفيف على خفض الرطوبة التي تساهم في نمو الأحياء الدقيقة.

وذكرت هيئة الغذاء والدواء السعودية أن حفظ التمر في جو يتمتع بنسبة 20% من الرطوبة، وتخزينه بدرجة حرارة 25 درجة مئوية، يطيلان من فترة حفظه إلى عام.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن التمر يُعتبر من بين أكثر المواد المُغذّية للجسم، خاصة عند تناوله على معدة فارغة.

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