الهند وكندا.. تراشق دبلوماسي وتبادل اتهامات



وقال ترودو، إنه أثار حادثة القتل مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي. وأضاف أنه أبلغ مودي، بأن تورط الحكومة الهندية سيكون غير مقبول، وطلب تعاون نيودلهي في التحقيق.



وأضاف: ((أي تورط لحكومة أجنبية في مقتل مواطن على الأراضي الكندية انتهاك غير مقبول لسيادتنا، أقول بأقوى العبارات الممكنة، سأواصل حض حكومة الهند على التعاون مع كندا للوصول إلى جوهر هذه المسألة)).



في المقابل، قالت وزارة الشؤون الخارجية، إن الادعاءات بتوّرط الحكومة الهندية في أي عمل من أعمال العنف في كندا سخيفة ومدفوعة. وأضافت أن رئيس الوزراء الكندي تحدث عن ادعاءات مماثلة مع رئيس وزرائنا الذي رفضها تماماً.

وقالت الوزارة: ((نحن نظام حكم ديمقراطي يلتزم بشدة بسيادة القانون)).



وأضافت أن مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة تسعى إلى تحويل الانتباه عن الإرهابيين والمتطرفين الذين تم توفير مأوى لهم في كندا ولا يزالون يهددون سيادة الهند وسلامة أراضيها. وأشارت الوزارة، إلى أن تقاعس الحكومة الكندية بشأن هذه المسألة طالما كان مصدر مخاوف طويل الأمد ومستمر.

البيان