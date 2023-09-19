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الموساد يشارك في تحقيقات تهريب الأسلحة وعمليات الضفة

9/19/2023 3:10:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أن جهاز الموساد الاستخباراتي الأمني المسؤول عن العمليات الخارجية، يشارك في التحقيقات المتعلقة بمحاولات تهريب الأسلحة من الحدود الأردنية، وكذك في بعض الهجمات التي تقع بالضفة الغربية.


ووفقًا للإذاعة العبريةـ، فإن السبب في تدخل الموساد هو تورط إيران المتزايد في محاولات تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية، وكذلك في توجيه الهجمات على الأرض من الضفة الغربية.


وأشارت إلى أنه تم مؤخرًا إحباط محاولتي تهريب غير عاديتين لمتفجرات قوية، ويجري التحقيق فيما إذا كانت إيران تقف وراءهما.


وبالعادة يكون جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" هو المسؤول عن مثل هذه التحقيقات فيما يتعلق بالعمليات الداخلية.

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