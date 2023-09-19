الموساد يشارك في تحقيقات تهريب الأسلحة وعمليات الضفة

الموساد يشارك في تحقيقات تهريب الأسلحة وعمليات الضفة
التاريخ
9/19/2023 3:10:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أن جهاز الموساد الاستخباراتي الأمني المسؤول عن العمليات الخارجية، يشارك في التحقيقات المتعلقة بمحاولات تهريب الأسلحة من الحدود الأردنية، وكذك في بعض الهجمات التي تقع بالضفة الغربية.
ووفقًا للإذاعة العبريةـ، فإن السبب في تدخل الموساد هو تورط إيران المتزايد في محاولات تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية، وكذلك في توجيه الهجمات على الأرض من الضفة الغربية.
وأشارت إلى أنه تم مؤخرًا إحباط محاولتي تهريب غير عاديتين لمتفجرات قوية، ويجري التحقيق فيما إذا كانت إيران تقف وراءهما.
وبالعادة يكون جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" هو المسؤول عن مثل هذه التحقيقات فيما يتعلق بالعمليات الداخلية.
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