إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال بلدة عناتا

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط تجمع المدارس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاهها، ما تسبب بإصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.

وأوضحت مصادر محلية في البلدة أن الطلبة اضطروا إلى مغادرة الفصول الدراسية بسبب الغاز الكثيف الذي أُطلق صوب المدارس

وتسبب بحالات اختناق كبيرة.