إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال بلدة عناتا

إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال بلدة عناتا
التاريخ
9/19/2023 3:10:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN- أصيب عشرات الطلبة، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط تجمع المدارس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاهها، ما تسبب بإصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.
وأوضحت مصادر محلية في البلدة أن الطلبة اضطروا إلى مغادرة الفصول الدراسية بسبب الغاز الكثيف الذي أُطلق صوب المدارس
وتسبب بحالات اختناق كبيرة.
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