Tuesday, 19 September 2023 10:50 GMT

إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال بلدة عناتا

9/19/2023 3:10:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أصيب عشرات الطلبة، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط تجمع المدارس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاهها، ما تسبب بإصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.

وأوضحت مصادر محلية في البلدة أن الطلبة اضطروا إلى مغادرة الفصول الدراسية بسبب الغاز الكثيف الذي أُطلق صوب المدارس
وتسبب بحالات اختناق كبيرة.

MENAFN19092023000205011050ID1107095650

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث