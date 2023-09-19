مصرع شاب إثر انهيار بئر بمدينة غزة

وقالت مصادر محلية، إن الشاب طوطح (27 عاما) علق داخل حفرة في المكان بعمق ثلاثة أمتار، حينما كان يحاول تجهيز بئر لمياه الصرف الصحي، وفجأة انهارت عليه الحفرة، وعلق داخلها، ما أدى إلى وفاته على الفور.

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