مصرع شاب إثر انهيار بئر بمدينة غزة

مصرع شاب إثر انهيار بئر بمدينة غزة
التاريخ
9/19/2023 3:10:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN- لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار بئر، جنوب شرق مدينة غزة.
وقالت مصادر محلية، إن الشاب طوطح (27 عاما) علق داخل حفرة في المكان بعمق ثلاثة أمتار، حينما كان يحاول تجهيز بئر لمياه الصرف الصحي، وفجأة انهارت عليه الحفرة، وعلق داخلها، ما أدى إلى وفاته على الفور.
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