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مصرع شاب إثر انهيار بئر بمدينة غزة

9/19/2023 3:10:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار بئر، جنوب شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب طوطح (27 عاما) علق داخل حفرة في المكان بعمق ثلاثة أمتار، حينما كان يحاول تجهيز بئر لمياه الصرف الصحي، وفجأة انهارت عليه الحفرة، وعلق داخلها، ما أدى إلى وفاته على الفور.

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