أسعار الذهب في فلسطين اليوم

أسعار الذهب في فلسطين اليوم
التاريخ
9/19/2023 3:10:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- جاءت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 وفقًا للشيكل "الإسرائيلي" والدولار الأمريكي، على النحو التالي: -
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