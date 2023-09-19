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الإمدادات الكافية تُخفّض أسعار القمح عالمياً

9/19/2023 3:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار القمح في مجلس شيكاغو للتجارة بأكثر من 2%، متأثرة بوجود إمدادات كافية عالمياً والمنافسة القوية في التصدير من روسيا.


كما انخفض سعر القمح في مجلس شيكاغو للتجارة تسليم شهر ديسمبر ( 1 سنتا وربع السنت ) ليصل إلى 5.90 دولار للبوشل.


وحول أسعار الذرة، قال متعاملون إن العقود الأميركية الآجلة للذرة في مجلس شيكاغو للتجارة سجلت أدنى مستوياتها في 3 سنوات تقريبا، بسبب ضغوط ناتجة عن زيادة المحصول في الولايات المتحدة، والمنافسة من الصادرات البرازيلية.


وانخفضت أسعار الذرة في مجلس شيكاغو للتجارة تسليم خمسة سنتات وثلاثة أرباع السنت إلى 4.70 دولار ونصف السنت للبوشل، بعد انخفاضها إلى 4.69 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.

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