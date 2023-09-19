الأرصاد طقس حار نهارا ومائل للحرارة ليلا والعظمى 44

أما ليلا سيكون الطقس مائلا

للحرارة والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 44 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 25 درجة مئوية.