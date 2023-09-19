وزير الخارجية يستنكر حكم المحكمة العليا في العراق حول اتفاقية خور عبدالله



فحوى الحكم تضمن سرداً تاريخياً مليئاً بالمغالطات..وتم إحاطة مجلس التعاون بحيثياته وصدر بيان مؤيد للجانب الكويتي

الحكم يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012





استنكر وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، بأشد العبارات الحكم الذي صدر مؤخرا عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة مع العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في (خور عبدالله).

وقال وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء أمس الاثنين عقب مشاركاته في الاجتماعات التي عقدت خلال أعمال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة "نحن نستنكر هذا الحكم بشكل كبير لسببين أولا لأنه يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012 والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق".

وأضاف "نستنكر أيضا بشكل أكبر فحوى هذا الحكم الذي تضمن سردا تاريخيا مليئا بالمغالطات بالنسبة لدولة الكويت" مشيرا إلى أنه قدم إحاطة خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول حيثيات الحكم وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي.

وذكر الشيخ سالم الصباح أنه شارك كذلك في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن حيث أسفر الاجتماع عن توافق وجهات النظر إزاء موضوع اتفاقية (خور عبدالله).

وفي الختام أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح عن أمله بأن تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الضرورية لمعالجة هذه القضية واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها وكذلك الاتفاقية المبرمة بين البلدين.