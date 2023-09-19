الركراكي يستقطب نجم مدريد إلى (أسود الأطلس)

قالت الصحيفة إن المدرب المغربي كان حاضراً في ملعب سانتياغو برنابيو، الأحد، خلال مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسييداد.

وأضافت: "الركراكي يرغب في إقناع إبراهيم دياز، العائد إلى ريال مدريد عقب لعبه الموسم الماضي معاراً إلى ميلان الإيطالي، بتمثيل رابع العالم خاصة وأن اللاعب من أصول مغربية".

وواصلت: "مدرب "أسود الأطلس" متمسك بضم دياز لقائمة المغرب المشاركة في النسخة المقبلة لكأس أمم أفريقيا، بينما يضع دياز تمثيل منتخب إسبانيا بين أولوياته، لكن الضغط أصبح أكبر من جانب المغرب ما قد يغير قراره".