6 إصابات بحادث سببه مسير مركبة بعكس السير

وقال ضابط غرفة ادارة الدوريات الخارجية عبر اذاعة الأمن العام الثلاثاء، انه تم التعامل مع الحادث ، وتواجدت الكوادر المختصة في الموقع وتم اسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإزالة الأثر المروري عن حرم الشارع العام .

وفي حادث آخر مركبة على طريق الزرقاء باتجاه المفرق، بسبب اتخاذ مسرب خاطئ ونتج عن الحادث إصابة واحدة تم اسعافها الى المستشفى.

وبين المصدر انه تم التعامل مع عدد من الحالات الانسانية، من ابرزها توقف احد السائقين لطلب المساعدة عند دورية أمنية على طريق البحر الميت وكان يعاني أحد المرافقين من ضيق التنفس، وتم طلب الدفاع المدني ونقله للمستشفى وحالته العامة متوسطة.



