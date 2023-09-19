6 إصابات بحادث سببه مسير مركبة بعكس السير

6 إصابات بحادث سببه مسير مركبة بعكس السير
التاريخ
9/19/2023 2:32:21 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
تسبب ارتكاب أحد السائقين لمخالفة المسير بعكس اتجاه السير، بحادث تصادم بين 4 مركبات نتج عنها 6 إصابات واعاقة مؤقتة لطريق ناعور باتجاه العدسية.
وقال ضابط غرفة ادارة الدوريات الخارجية عبر اذاعة الأمن العام الثلاثاء، انه تم التعامل مع الحادث ، وتواجدت الكوادر المختصة في الموقع وتم اسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإزالة الأثر المروري عن حرم الشارع العام .
وفي حادث آخر مركبة على طريق الزرقاء باتجاه المفرق، بسبب اتخاذ مسرب خاطئ ونتج عن الحادث إصابة واحدة تم اسعافها الى المستشفى.
وبين المصدر انه تم التعامل مع عدد من الحالات الانسانية، من ابرزها توقف احد السائقين لطلب المساعدة عند دورية أمنية على طريق البحر الميت وكان يعاني أحد المرافقين من ضيق التنفس، وتم طلب الدفاع المدني ونقله للمستشفى وحالته العامة متوسطة.
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