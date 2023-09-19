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إعجاب سعودي بجماهير الفيصلي الأردني

9/19/2023 2:32:20 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – عبرت الجماهير السعودية عن اعجابها بجماهير الفيصلي الأردني في اول ظهور لهم على ملعبهم في دوري ابطال اسيا.

واحتشدت جماهير الفيصلي ، يوم الاثنين ، منذ ساعات مبكرة في استاد عمان الدولي لحضور مباراة الفيصلي وضيفه ناساف الأوزبكي في افتتاح المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا بكرة القدم، وامتلأت المدرجات عن بكرة أبيها بجماهير الفيصلي المتشوقة لرؤية أول ظهور تاريخي لفريقها بدوري أبطال آسيا.

وعبرت الجماهير السعودية عبر وسم #الفيصلي_ناساف على موقع x
(تويتر سابقا) عن اعجابها بالحضور الكبير وامتلاء المدرجات ، وارتداء جميع الجماهير للزي الأزرق الخاص بفريقهم ، وهتافهم لفريقهم منذ بدء اللقاء حتى نهايته، بهتافات جماعية وصوت واحد.

تاليا بعض منشورات الجماهير السعودية :


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