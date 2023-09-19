إعجاب سعودي بجماهير الفيصلي الأردني

إعجاب سعودي بجماهير الفيصلي الأردني
التاريخ
9/19/2023 2:32:20 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – عبرت الجماهير السعودية عن اعجابها بجماهير الفيصلي الأردني في اول ظهور لهم على ملعبهم في دوري ابطال اسيا.
واحتشدت جماهير الفيصلي ، يوم الاثنين ، منذ ساعات مبكرة في استاد عمان الدولي لحضور مباراة الفيصلي وضيفه ناساف الأوزبكي في افتتاح المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا بكرة القدم، وامتلأت المدرجات عن بكرة أبيها بجماهير الفيصلي المتشوقة لرؤية أول ظهور تاريخي لفريقها بدوري أبطال آسيا.
وعبرت الجماهير السعودية عبر وسم #الفيصلي_ناساف على موقع x
(تويتر سابقا) عن اعجابها بالحضور الكبير وامتلاء المدرجات ، وارتداء جميع الجماهير للزي الأزرق الخاص بفريقهم ، وهتافهم لفريقهم منذ بدء اللقاء حتى نهايته، بهتافات جماعية وصوت واحد.
تاليا بعض منشورات الجماهير السعودية :
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