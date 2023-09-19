8 مباريات في افتتاح دوري أبطال أوروبا

ويتطلع كبار الأندية الأوروبية لتحقيق انطلاقة جيدة في المسابقة القارية، خلال لقاءات اليوم التي تشهد عدداً من المواجهات التي ستستقطب أنظار محبي الساحرة المستديرة في القارة العجوز وخارجها.

وتشهد المجموعة الخامسة مواجهتين متكافئتين، حيث يلتقي لاتسيو الإيطالي مع ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما يستضيف فينورد روتردام الهولندي فريق سيلتيك الإسكتلندي.

وتبدو مستويات الأندية الأربعة متقاربة إلى حد كبير، وهو ما يصعب التكهن بهوية الفريقين المتأهلين للأدوار الإقصائية في نهاية مرحلة المجموعات.

ويبحث لاتسيو وأتلتيكو مدريد عن العودة لنغمة الانتصارات، عقب خسارتهما في المرحلة الأخيرة ببطولة الدوري في بلديهما يوم السبت الماضي.

وستكون هذه هي المباراة الأولى بين الفريقين بدوري الأبطال، لكنها الخامسة في تاريخ لقاءاتهما بمختلف المسابقات الأوروبية، حيث فاز أتلتيكو في مواجهتين مقابل انتصار وحيد للاتسيو وفرض التعادل نفسه على اللقاء الرابع.

من ناحيته، يدخل فينورد، الفائز بدوري الأبطال عام 1970، لقائه ضد سلتيك منتشياً بفوزه الساحق 6-1 على ضيفه هيرنفين في مباراته الأخيرة بالدوري الهولندي.

لكن الفريق الإسكتلندي، المتوج باللقب القاري عام 1967، لن يكون لقمة سائغة، حيث يطمع في الخروج بنتيجة ترضي طموحات جماهيره خلال اللقاء الذي يجرى بمدينة روتردام.

وفي المجموعة السادسة، يخوض باريس سان جيرمان الفرنسي مواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه بروسيا دورتموند الألماني كما تشهد لقاء آخر بين ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويفتقد سان جيرمان العديد من نجومه الذين استعان بهم في البطولة خلال السنوات الأخيرة، بعد رحيل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي والجناح البرازيلي نيمار ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، والمدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس.

وبدا واضحاً معاناة سان جيرمان من فقدان نجومه، حيث قدم بداية متواضعة للغاية في الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس بالمسابقة برصيد ثماني نقاط من خمس لقاءات.

وأثار سان جيرمان قلق جماهيره عقب خسارته 2-3 أمام ضيفه نيس في لقائه الأخير بالدوري الفرنسي يوم الجمعة الماضي، ليتلقى هزيمته الأولى في البطولة هذا الموسم.

ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة لدورتموند، الفائز بدوري الأبطال عام 1991، الذي يحتل المركز السابع بالدوري الألماني حالياً، بعدما حصد ثماني نقاط فقط في لقاءاته الأربعة الأولى.

في المقابل، يطمح ميلان صاحب المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية فوزاً بدوري الأبطال برصيد سبعة ألقاب، لاستعادة اتزانه بعد خسارته القاسية 1-5 أمام جاره إنتر في "ديربي الغضب"، ضمن الدوري الإيطالي السبت.

ولن تكون مهمة ميلان سهلة في اجتياز عقبة نيوكاسل، العائد للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب طويل، حيث يسعى الفريق الإنجليزي لمصالحة جماهيره هو الآخر بعد انطلاقته المتواضعة في البريميير ليغ هذا الموسم.

وفي المجموعة السابعة، يبدأ مانشستر سيتي الإنجليزي حملة الدفاع عن لقبه القاري، الذي حققه في النسخة الماضية للمرة الأولى في تاريخه، عندما يستضيف فريق ريد ستار الصربي العريق، الذي توج باللقب عام 1991 .

وتشهد المجموعة السابعة أيضاً لقاء آخر بين يانغ بويز السويسري ولايبزيغ الألماني.

ويستهل فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مشواره الأوروبي، بعدما حقق انطلاقة مثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس الأولى بالمسابقة المحلية، والتي كان آخرها انتصاره المثير 3-1 على مضيفه ويست هام يونايتد يوم

السبت.

وتبدو حظوظ مانشستر سيتي هي الأوفر لحصد النقاط الثلاث في ظل الفوارق الكبيرة بين الفريقين، اللذين يلتقيان للمرة الأولى في دوري الأبطال، غير أن ذلك لن يمنع الفريق الصربي من محاولة الخروج بنتيجة إيجابية من إستاد "الاتحاد".

من جانبه، يتسلح يانغ بويز بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق المفاجأة أمام لايبزيغ، الذي استعد بقوة لمواجهته الأوروبية، عقب فوزه الكبير 3-0 على ضيفه أوغسبورغ في مباراته الأخيرة بالدوري الألماني.

ويواجه برشلونة الإسباني مهمة ليست بالصعبة في المجموعة الثامنة أمام ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي في المجموعة الثامنة، التي تشهد مباراة أخرى بين شاختار دونيتسك الأوكراني وبورتو البرتغالي.

ويرغب برشلونة، الفائز باللقب خمس مرات، في تفادي كارثة الموسمين الماضيين حين انتهى مشواره من مرحلة المجموعات، لاسيما في ظل حالة الاستقرار التي ينعم بها الفريق الكتالوني حالياً تحت قيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز.

ويأمل بورتو، الفائز باللقب عامي 1987 و2004 في حصد النقاط الثلاث أمام مضيفه شاختار دونيتسك، في مباراتهما التي تجرى بإستاد "فولكسبارك" بمدينة هامبورغ الألمانية.