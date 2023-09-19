154 ألف غرفة فندقية في دبي نهاية 2023 بنمو 6.4 %

أعلنت شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» عن توقعات مبشرة لقطاع الضيافة الديناميكي في دولة الإمارات، والذي يتميز بـإضافة متوقعة تصل إلى 9200 غرفة جديدة بنهاية العام الجاري 2023.



ووفقاً لأحدث توقعات «نايت فرانك»، فسيتم بحلول نهاية عام 2023، تشغيل ما يقرب من 154000 غرفة في قطاع الضيافة في دبي، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 6.4 % عن عام 2022.

وأوضح فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: "يستمر مخزون الفنادق في دولة الإمارات في التوسع، مما يساعد على دعم مدن مثل دبي، التي برزت ليس فقط باعتبارها الوجهة الأكثر شعبية في العالم لعامين متتالين التوالي وفقاً لموقع تريب أدفيزور، بل حصلت أيضاً على لقب أعلى معدلات إشغال في العالم خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 78٪".

عمالقة الضيافة

يقود هذا النمو شركات عملاقة في صناعة الضيافة، حيث تتصدر "أكور" المرتبة الأولى بحوالي 71,820 غرفة حالية و49,510 أخرى في طور التنفيذ ومن المتوقع للانتهاء منها بحلول عام 2030. تليها في المرتبة الثانية مباشرة شركة ماريوت بـ 63,790 غرفة حالية و52,790 في التخطيط. أما "آي إتش جي للفنادق والمنتجعات"، فلديها 35,140 غرفة حالية و22,120 في مرحلة قيد التطوير. و"هيلتون العالمية" تقدم 33,450 غرفة حالية و39,860 غرفة قيد التخطيط. فيما تقدم فنادق راديسون 22,830 غرفة وتخطط لإضافة 11,651 غرفة إضافية، وتأتي فنادق روتانا بـ 16,976 غرفة حالية و10,807 غرفة في مراحل التطوير.

ويقول تراب سليم، الشريك ورئيس استشارات الضيافة والسياحة والترفيه: "لا تزال دبي تهيمن على مشهد الضيافة في دولة الإمارات، حيث يتركز 70% من المعروض القادم للبلاد في المدينة. في النصف الأول من عام 2023، استقبلت دبي 8.6 مليون سائح، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 20% عن عام 2022. وتؤكد هذه الزيادة جاذبية دبي المستمرة باعتبارها وجهة سياحية عالمية. تشكل الفنادق ذات العلامات التجارية العالمية 67% من المعروض الحالي في دبي، مما يسلط الضوء على جاذبية المدينة العالمية. ينتمي 70% من المعروض قيد الإنشاء والتخطيط النهائي في دبي إلى قطاعات الفنادق الفاخرة والراقية مما يلبي احتياجات المسافرين المميزين"

وبفضل الإمداد الحالي البالغ 207,200 غرفة فندقية و24,500 غرفة إضافية في مراحل مختلفة من التطوير، ستعزز دبي مكانتها

العالمية في قطاع الضيافة بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات "إس تي آر" المشار إليها من قبل شركة نايت فرانك، سجل السوق الفندقي في دبي ككل زيادة بنسبة 0.8% في إيراد الغرفة لشهر يوليو 2022 مقارنة بالعام السابق، نتيجة زيادة بنسبة 6.8% في معدل الإشغال، ولكنها تراجعت عن تحقيق المزيد من النمو بانخفاض بنسبة 5.6% في متوسط سعر الغرفة.

أظهرت بيانات فئة هوت ستاتس لشهر يوليو 2023 أن معظم الفئات سجلت انخفاضات طفيفة في متوسط سعر الغرفة، باستثناء فنادق وسط المدينة الفاخرة في مناطق داونتاون والخليج التجاري وشارع الشيخ زايد التي سجلت زيادة بنسبة 2%. كما سجلت منتجعات الشواطئ الفاخرة زيادة مماثلة في معدل الإشغال مثل القطاعات الأخرى، لكنها شهدت انخفاضاً أكبر بنسبة 13% في متوسط سعر الإقامة.