أسعار الذهب الأسود تتجاوز حاجز المئة دولار للبرميل وتوقعات بشح في المعروض

(MENAFN
) بينما يتابع مستثمرو ومتعاملون في سوق الذهب الأسود عن كثب ارتفاع أسعاره، الذي قارب المئة دولار للبرميل، هناك بعض الخامات التي تجاوزت هذا المستوى بالفعل، مما يثير مخاوف من نقص في المعروض. وفقًا لبيانات من مجموعة بورصة لندن، فقد تجاوز سعر الذهب الأسود النيجيري "كوا إيبوي" حاجز المئة دولار للبرميل يوم الاثنين الموافق 18 أيلول.
كما ارتفع سعر الخام التابيس الماليزي إلى 101.30 دولار للبرميل خلال الأسبوع الماضي. يُشير بيارن شيلدروب، المحلل في المصرف السويدي "اس اي بي"، إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار يُظهر التوقعات بشح في المعروض.
كذلك شهدت أسعار الذهب الأسود ارتفاعًا كبيرًا ليصلوا إلى أعلى مستوياتهم في هذه السنة، حيث يتركز اهتمام المستثمرين على احتمال حدوث نقص في الإمدادات في الربع الأخير من 2023. هذا الارتفاع يأتي بعد تمديد السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات، حيث تعد هاتين الدولتين أكبر منتجين في مجموعة أوبك+ التي تقوم أغلب أعضائها بتقليل إنتاج الذهب الأسود.
في حين بالنظر إلى هذا السياق، يلفت بيارن شيلدروب إلى أن السعودية وروسيا تسيطران بقوة على سوق الذهب الأسود بشكل عام. هذه الأحداث تُظهر أهمية متابعة تطورات سوق الذهب الأسود وتأثيرها على الاقتصادات العالمية.
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