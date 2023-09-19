الشوكولا الداكنة مصدر هام لصحة القلب

ويعد المغنيزيوم أحد أكثر المعادن وفرة في الجسم، حيث يوجد أكثر من 50% منه في الهيكل العظمي، وفق "ليفينغ سترونغ".

ويشارك المغنيزيوم في أكثر من 300 تفاعل كيميائي داخل الجسم، وخاصة تلك التي تشارك في عملية التمثيل الغذائي التي تحول الطعام إلى طاقة.

كذلك المغنيزيوم ضروري أيضاً للعضلات والأعصاب، بما في ذلك تنظيم معدل ضربات القلب، إلى جانب مساعدة جهاز المناعة على الاستمرارية.

وإلى جانب المغنيزيوم ، تحتوي الشوكولا الداكنة على مضادات للأكسدة والكوليسترول الجيد، ما يساعد على تقليل خطر الالتهابات على القلب، وخفض نسبة الكولسترول الضار، وتقليل احتمال جلطات الأوردة.

وتعتبر الشوكولا داكنة إذا كانت نسبة مواد الكاكاو الصلبة فيها 60% أو أكثر، وفي هذه الحالة يوجد فيها قليل من السكر والحليب.