الشوكولا الداكنة مصدر هام لصحة القلب
التاريخ
9/19/2023 2:23:41 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - توصي الإرشادات الصحية لجامعة ميتشغان بتناول 28 غراماً من الشوكولا الداكنة يومياً، لأنها توفر حوالي نصف ما يحتاجه الجسم تقريباً من المغنيزيوم، على الرغم من أنها تحتوي على دهون وسكريات.
ويعد المغنيزيوم أحد أكثر المعادن وفرة في الجسم، حيث يوجد أكثر من 50% منه في الهيكل العظمي، وفق "ليفينغ سترونغ".
ويشارك المغنيزيوم في أكثر من 300 تفاعل كيميائي داخل الجسم، وخاصة تلك التي تشارك في عملية التمثيل الغذائي التي تحول الطعام إلى طاقة.
كذلك المغنيزيوم ضروري أيضاً للعضلات والأعصاب، بما في ذلك تنظيم معدل ضربات القلب، إلى جانب مساعدة جهاز المناعة على الاستمرارية.
وإلى جانب المغنيزيوم ، تحتوي الشوكولا الداكنة على مضادات للأكسدة والكوليسترول الجيد، ما يساعد على تقليل خطر الالتهابات على القلب، وخفض نسبة الكولسترول الضار، وتقليل احتمال جلطات الأوردة.
وتعتبر الشوكولا داكنة إذا كانت نسبة مواد الكاكاو الصلبة فيها 60% أو أكثر، وفي هذه الحالة يوجد فيها قليل من السكر والحليب.
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