الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية
التاريخ
9/19/2023 2:22:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.
واعتقلت تلك القوات 3 مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل، هم محمود جوابرة، خليل الكدناوي، لؤي جوابرة.
فيما اعتقل 3 مواطنين آخرين من قلقيلية، هم عز الدين بري، وهمام صوان من أماتين، ومحمد شبيطة من عزون.
فيما اعتقل الشاب إيهاب هزيم من بلاطة البلد في نابلس.
واقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وداهمت العديد من المنازل.
MENAFN19092023000205011050ID1107095514
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.