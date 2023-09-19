الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية





واعتقلت تلك القوات 3 مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل، هم محمود جوابرة، خليل الكدناوي، لؤي جوابرة.





فيما اعتقل 3 مواطنين آخرين من قلقيلية، هم عز الدين بري، وهمام صوان من أماتين، ومحمد شبيطة من عزون.





فيما اعتقل الشاب إيهاب هزيم من بلاطة البلد في نابلس.





واقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وداهمت العديد من المنازل.