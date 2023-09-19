لوموند: التطبيع بين السعودية وإسرائيل.. مسارات متعرّجة

على الرغم من انتقاداته للإصلاح القضائي الذي يروج له اليمين الموجود في السلطة في إسرائيل، إلا أن الرئيس الأمريكي سيلتقي أخيرا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء المقبل. لكن اللقاء سيعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس خلال زيارة رسمية للبيت الأبيض، تشير“لوموند”، مؤكدة أن المناقشات تتكثف خلف الكواليس على الرغم من عدم الثقة الشخصية.

ويتعين على الرئيس جو بايدن أن يأخذ في الاعتبار الضغوط التي يمارسها المسؤولون المنتخبون في الكونغرس، الذين ليسوا متحمسين لفكرة تقديم تنازلات قوية للرياض، تضيف“لوموند”، مشيرة إلى أن الرئيس بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان تبادلا“المصافحة أمام الكاميرات” خلال قمة دول مجموعة العشرين الأخيرة في نيودلهي، وإلى الزيارة التي قام بها قام جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، نهاية يوليو/تموز إلى مدينة جدّة السعودية. فبالإضافة إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في اليمن ومسألة إنتاج النفط الحساسة، وخفض الأسعار في عام الانتخابات في الولايات المتحدة، تهتم الإدارة الأمريكية الحالية أولاً بمسألة قياس التقدم فيما يتعلق بمساعي التطبيع بين السعودية وإسرائيل، توضّح“لوموند”.

طموح غير مشترك

وتابعت“لوموند” القول إن اللاعبين الرئيسيين الثلاثة في هذه المفاوضات لديهم مصلحة في التوصل إلى نهاية سعيدة، ولكنهم جميعاً لديهم أسباب وجيهة لعدم النجاح. فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح اليوم رهينة لتحالفاته السامة مع اليمين المتطرف؛ وهو ما لا ترغب السعودية في الظهور كضامن له؛ بينما تعرف إدارة بايدن مدى تقلب محاوريها. وقد كتب توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز يوم 5 سبتمبر/أيلول، الجاري، موجهاً كلامه إلى ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي:“لا تدعا نتنياهو يحولكما إلى أغبياء مفيدين”.

اعتبارًا من نهاية عام 2022، جعل رئيس الوزراء الإسرائيلي تطبيع العلاقات مع الرياض أولوية خلال ولايته:“إنه يرى أنها إرثه للتاريخ ووسيلة لمحو الفشل الأخلاقي الذي يمثله إصلاحه للعدالة”، على حد تعبير دبلوماسي أوروبي، متحدثا إلى“لوموند”. فمنذ أكثر من عقد، يؤكد نتنياهو بأن إسرائيل قادرة على صنع“السلام” مع العالم العربي أولا، ثم في نهاية المطاف مع الفلسطينيين. وقد أكدت اتفاقات أبراهام صحة هذه الرؤية، لكن حلفاء“بيبي” لا يشاركونه طموحه، تقول“لوموند”، معتبرة أن التقارب مع الرياض قد يقوّض الضم المستمر للأراضي الفلسطينية وعمليات طرد الفلسطينيين من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ويعزز السلطة الفلسطينية المنهكة التي يسعى حلفاء نتنياهو إلى تدميرها.

في 13 سبتمبر/أيلول، أعرب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن خشيته من أن نتنياهو يسعى إلى التوصل إلى“اتفاق أوسلو” جديد مع الفلسطينيين، وهدد بمغادرة الحكومة. وجاء رد فعله هذا عقب إعلان واشنطن تسليم ثماني مركبات مدرعة خفيفة للسلطة الفلسطينية، بموافقة إسرائيل. وهناك تحفظ آخر يأتي من المعارضة، عبر صوت الوسطي يائير لبيد، الذي يتساءل حول الجانب النووي لاتفاق محتمل مع الرياض، معتبراً أن“تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية من شأنه أن يضرّ بالأمن القومي الإسرائيلي”، على حد قوله.

وأكدت“لوموند” أنه لا تتسرب سوى تفاصيل قليلة حول مطالب السعودية المحددة من الولايات المتحدة مقابل التطبيع مع إسرائيل، لكنّها ستشمل ضمانات أمنية ثنائية قوية، وتسليم أسلحة متطورة، بالإضافة إلى الضوء الأخضر لبرنامج نووي مدني. وتنقل الصحيفة الفرنسية عن فتيحة دازي-هيني، المتخصصة في شؤون الخليج في معهد Irsem (إيرسم)، قولها إن“على المملكة العربية السعودية التأكد من أنه إذا تعرضت لهجوم، فإن الأمريكيين سيدافعون عنها، خلافاً لما حدث في عام 2019 أو عام 2021 أثناء الهجمات الإيرانية التي لم يتم الرد عليها. كما أن الرياض لا تطالب بأكثر مما حصلت عليه طهران في إطار اتفاق فيينا عام 2015: إمكانية تخصيب اليورانيوم الخاص بها لإنتاج الكهرباء وتصديرها. سؤال حساس، وينطوي على خطر حدوث سباق نووي في الشرق الأوسط.

وتعدّ النقطة المعقدة الثانية هي بالطبع القضية الفلسطينية، توضّح“لوموند”، مشيرة إلى تحذير وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مقابلة خص بها هذا الأسبوع الماضي مع برنامج“ Pod Save the World”، من أن هذا التطبيع (بين السعودية وإسرائيل)“لا يمكن أن يحلّ محلّ حلّ الخلافات بين إسرائيل والفلسطينيين”، وأوضح بلينكن أن تنشيط مشروع حل الدولتين كان“أمرا مهما بشكل واضح للسعوديين”.



