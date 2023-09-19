الجيش الأمريكي يعثر على حطام طائرة إف-35 فُقدت بعدما قفز منها قائدها

الجيش الأمريكي يعثر على حطام طائرة إف-35 فُقدت بعدما قفز منها قائدها
التاريخ
9/19/2023 2:21:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الأمريكي أمس الإثنين أنّه عثر على حطام طائرة مقاتلة شبح من طراز إف-35 فُقد أثرها قبل حوالي 24 ساعة فوق الساحل الشرقي للولايات المتّحدة بعدما قفز منها قائدها لسبب لم يتّضح حتى الآن.
وكتبت قاعدة "جوينت بيز تشارلستون" العسكرية في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) أنّ الجيش "وبالتنسيق الوثيق مع السلطات المعنية، عثر على حقل حطام في مقاطعة وليامزبرغ" بولاية كارولاينا الجنوبية.
وبالعثور على هذه الطائرة الحربية الفائقة التطوّر والبالغة كلفة الواحدة منها حوالي 80 مليون دولار، تُسدل الستارة على عملية بحث شاملة أطلقتها السلطات عصر أول أمس الأحد وطلبت خلالها من سكّان المنطقة مساعدتها في تحديد موقع هذا الحطام الثمين.
وفتح فقدان هذه الطائرة الباب أمام الكثير من السخرية والتندّر على الإنترنت بسبب مزاياها في التخفّي.
وهذه المقاتلة من الجيل الخامس مزوّدة بتقنيات لتفادي رصدها من الرادار.
البيان
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