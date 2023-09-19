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أردوغان يلتقي أمين عام الناتو في نيويورك

9/19/2023 2:21:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج في نيويورك.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء مساء أمس الاثنين أن اللقاء "جرى بين الجانبين الأحد الماضي، في البيت التركي بمدينة نيويورك، في إطار مشاركتهما في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".


وأضافت أن اللقاء استمر لمدة 50 دقيقة بعيدا عن وسائل الإعلام.


ومن المقرر انطلاق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة 6 أيام.

البيان

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