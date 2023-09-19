أردوغان يلتقي أمين عام الناتو في نيويورك

أردوغان يلتقي أمين عام الناتو في نيويورك
التاريخ
9/19/2023 2:21:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج في نيويورك.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء مساء أمس الاثنين أن اللقاء "جرى بين الجانبين الأحد الماضي، في البيت التركي بمدينة نيويورك، في إطار مشاركتهما في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضافت أن اللقاء استمر لمدة 50 دقيقة بعيدا عن وسائل الإعلام.
ومن المقرر انطلاق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة 6 أيام.
البيان
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