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كلية لومينوس: بـ 603 ديناراً يمكنك التسجيل بالدبلوم أو البكالوريوس في برامج الوسائط الإبداعية

9/19/2023 2:21:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
قال مسؤول كلية إنتاج الوسائط الإبداعية في كلية لومينوس الجامعية - لومينوس لايف بلس مهند الدسوقي إن الكلية تطرح 6 تخصصات رئيسية لبرامج الدبلوم والبكالوريوس.
وأضاف الدسوقي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن التخصصات تشمل مجال الواقع الافتراضي والواقع المعزز والتصميم وبرمجة الألعاب الإلكترونية وفنون إنتاج الصوت والرسوم المتحركة والأنيميشن وصناعة الأفلام الرقمية ووسائط الميديا الإبداعية.
وبشأن رسوم الدراسة في كلية لومينوس أكد أن برنامج "لومينوس لايف بلس" سيسهل طرق تسديد رسوم الدراسة مشيراً أنه يمكن لكل طالب التسجيل في الكلية بدفع 603 ديناراً بالبرامج المميزة تحت نطاق الوسائط الابداعية والتي تضمن للمتعلم فرص عمل لائقة محلية ودولية.
وأوضح أن برنامج مرحلة البكالوريوس التقني يدرس لمدة 4 سنوات وبرنامج الدبلوم البريطاني التقني المستوى الخامس لمدة سنتين والدبلوم البريطاني التقني المستوى الرابع لمدة سنة يتخللها برامج عملية تطبيقية مرتبطة بسوق العمل مباشرة وبعدها يحصل الطالب على شهادة معتمدة من الأردن بالإضافة إلى شهادات دولية.


ونوه أن الشهادات الدولية التي تقدم للطالب بعد دراسته في كلية لومينوس إحداها شهادة الدبلوم البريطاني والأخرى شهادة الدبلوم التدريبي من كلية العالمية.


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