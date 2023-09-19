الملك يلقي اليوم خطاباً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة



وحسب جدول كلمات المتحدثين الذي نشرته الأمم المتحدة، ستكون كلمة جلالته من أوائل الكلمات التي تلقى في الجلسة الافتتاحية.



وعقد جلالته، على هامش زيارته للولايات المتحدة، سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين في الاجتماعات.



وتشهد هذه الدورة أول ظهور شخصي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأمم المتحدة منذ بدء الحرب الأوكرانية في شباط من العام الماضي، في حين يغيب رؤساء وقادة روسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا.



وسيبدأ زعماء العالم إلقاء خطاباتهم التي تتضمن تصوراتهم للعالم ولدور دولهم وسياساتها في حل القضايا العالمية.