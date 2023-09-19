الملك يلقي اليوم خطاباً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الملك يلقي اليوم خطاباً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
التاريخ
9/19/2023 2:21:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في دورتها الثامنة والسبعين.
وحسب جدول كلمات المتحدثين الذي نشرته الأمم المتحدة، ستكون كلمة جلالته من أوائل الكلمات التي تلقى في الجلسة الافتتاحية.
وعقد جلالته، على هامش زيارته للولايات المتحدة، سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين في الاجتماعات.
وتشهد هذه الدورة أول ظهور شخصي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأمم المتحدة منذ بدء الحرب الأوكرانية في شباط من العام الماضي، في حين يغيب رؤساء وقادة روسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا.
وسيبدأ زعماء العالم إلقاء خطاباتهم التي تتضمن تصوراتهم للعالم ولدور دولهم وسياساتها في حل القضايا العالمية.
MENAFN19092023000208011052ID1107095506
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.