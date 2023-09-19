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الداخلية تتوعد: ‏حملات أمنية واسعة وعقوبات بحق هذه الفئة

9/19/2023 2:21:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الداخلية، خطورة بيع ‏المحروقات في الشوارع وعلى جوانب الطرق، لما لذلك ‏من نتائج سلبية على متطلبات السلامة ‏العامة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه المحروقات التي يتم بيعها بهذه الطريقة غير خاضعة ‏للفحوصات اللازمة، ما قد يؤدي إلى الإضرار بمحركات ‏مركبات المواطنين، ولاسيما بعد أن تأكد قيام البعض ‏بخلط هذه المواد وبيعها في سبيل تحقيق أكبر ‏مكسب مادي ممكن.‏


‏وأكدت الوزارة، أنه سيصار إلى تنفيذ ‏حملات أمنية واسعة على الأشخاص الذين يقومون ‏ببيع هذه المواد بشكل مخالف للتشريعات النافذة ‏ويعرضون حياة المواطنين للخطر، وسيصار إلى اتخاذ ‏أشد الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المخالفين.

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