الداخلية تتوعد: ‏حملات أمنية واسعة وعقوبات بحق هذه الفئة

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه المحروقات التي يتم بيعها بهذه الطريقة غير خاضعة ‏للفحوصات اللازمة، ما قد يؤدي إلى الإضرار بمحركات ‏مركبات المواطنين، ولاسيما بعد أن تأكد قيام البعض ‏بخلط هذه المواد وبيعها في سبيل تحقيق أكبر ‏مكسب مادي ممكن.‏



‏وأكدت الوزارة، أنه سيصار إلى تنفيذ ‏حملات أمنية واسعة على الأشخاص الذين يقومون ‏ببيع هذه المواد بشكل مخالف للتشريعات النافذة ‏ويعرضون حياة المواطنين للخطر، وسيصار إلى اتخاذ ‏أشد الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المخالفين.