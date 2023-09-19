الداخلية تتوعد: ‏حملات أمنية واسعة وعقوبات بحق هذه الفئة

الداخلية تتوعد: حملات أمنية واسعة وعقوبات بحق هذه الفئة
التاريخ
9/19/2023 2:21:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الداخلية، خطورة بيع المحروقات في الشوارع وعلى جوانب الطرق، لما لذلك من نتائج سلبية على متطلبات السلامة العامة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه المحروقات التي يتم بيعها بهذه الطريقة غير خاضعة للفحوصات اللازمة، ما قد يؤدي إلى الإضرار بمحركات مركبات المواطنين، ولاسيما بعد أن تأكد قيام البعض بخلط هذه المواد وبيعها في سبيل تحقيق أكبر مكسب مادي ممكن.
وأكدت الوزارة، أنه سيصار إلى تنفيذ حملات أمنية واسعة على الأشخاص الذين يقومون ببيع هذه المواد بشكل مخالف للتشريعات النافذة ويعرضون حياة المواطنين للخطر، وسيصار إلى اتخاذ أشد الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المخالفين.
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